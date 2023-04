Adaptação de ‘A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes’ ganha trailer e promete reviver o universo de Jogos Vorazes

No dia 27 de abril, foi disponibilizado o trailer oficial do novo filme da franquia de “Jogos Vorazes”, intitulado “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, o qual é o prelúdio da famosa trilogia que fez grande sucesso nos primeiros anos da década de 2010. O filme é produzido pelos estúdios da Lionsgate e distribuído no Brasil pela Paris Filmes.

O longa-metragem, dirigido por Francis Lawrence, apresenta a história do jovem Coriolanus Snow, que virou mentor da tributo Lucy Gray Baird, oriunda do Distrito 12, o mesmo de Katniss Everdeen, durante o período em que era o presidente opressor de Panem. Os atores Rachel Zegler e Tom Blyth são os protagonistas, enquanto Viola Davis, Peter Dinklage e Hunter Schafer também fazem parte do elenco.

O filme tem a data de estreia prevista para 15 de novembro deste ano e será exibido em todos os cinemas no estado de Mato Grosso do Sul.

Confira o trailer:

Sobre a Saga

O filme é uma adaptação do livro lançado em 2020, escrito pela autora Suzanne Collins. “Jogos Vorazes” é uma saga literária, que se tornou bastante popular e foi adaptada para o cinema. A história se passa em um mundo distópico, onde o país de Panem, formado por uma cidade central e 12 distritos periféricos, é governado com mão de ferro pela Capital.

Anualmente, a Capital realiza os Jogos Vorazes, uma competição televisada em que um menino e uma menina de cada distrito são escolhidos aleatoriamente para lutarem até a morte em uma arena. O objetivo é entreter a população da Capital e manter os distritos sob controle.

A história é narrada pela protagonista Katniss Everdeen, uma jovem do Distrito 12 que se oferece voluntariamente para participar dos Jogos Vorazes no lugar de sua irmã mais nova. Ao longo dos livros/filmes, Katniss se torna uma líder na luta contra a tirania da Capital e pela liberdade de Panem.

A saga aborda temas como desigualdade social, política, corrupção, propaganda, controle de massa, sobrevivência, amor e amizade.

