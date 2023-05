Festa da Linguiça em Maracaju encerra com sucesso e recorde de público

A cidade de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, recebeu a 27ª edição da Festa da Linguiça, um dos eventos gastronômicos mais populares do estado. O evento anual, que acontece desde 1994, foi realizado nos dias 29 30 de abril e 1° de maio no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza.

Com atrações para toda a família, a Festa da Linguiça atraiu turistas de diversos estados brasileiros, além de países vizinhos como Paraguai e Bolívia. Entre as atrações estão shows regionais e nacionais com entrada gratuita, parque de diversões, artesanato e, claro, a degustação da famosa Linguiça de Maracaju.

A iguaria, que é um dos ícones da culinária de Mato Grosso do Sul, possui registro de Indicação Geográfica, o que significa que sua qualidade única é influenciada por recursos naturais como solo, vegetação, clima e técnica de produção.

O cardápio do evento oferecereu seis tipos diferentes de linguiça, além de carne, mandioca, arroz, farofa, vinagrete e repolho agridoce. O valor do almoço foi de R$ 40 no primeiro lote e R$ 60 no segundo, com buffet à vontade.

Para completar a programação, houve atrações musicais, com a dupla Gian e Giovani no dia 29 e a cantora Yasmin Santos no dia 30. A Festa da Linguiça de Maracaju é uma oportunidade única de conhecer a culinária e a cultura da região sul-mato-grossense em um ambiente festivo e acolhedor.

Último dia

Neste dia 1° de maio, o encerramento do evento iniciou as 9 horas da manhã com o Tradiconal Almoço com a Linguiça de Maracaju, para os visitantes que forem conferir a Festa da Linguiça. O preço da refeição varia entre R$ 40 á 50 reais.

A festa é uma realização do Rotary Club de Maracaju, Associação Sul Rio-Grandense – ASR e Rotaract, com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Maracaju e outros parceiros.

