Após troca de tiros, terceiro suspeito de furto de caminhonetes no Pantanal é morto

O terceiro suspeito de envolvimento em furto de caminhonetes na região do Pantanal sul-mato-grossense, morreu na tarde de ontem (30), após entrar em confronto com a polícia. João Paulo do Nascimento Ferreira, de 25 anos, estava na zona rural de Nhecolândia, onde o seu comparsa, também suspeito de roubos na região, morrer em confronto com o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) no último dia 24 de abril.

Segundo apurado pelo Diário Corumbaense, a equipe policial foi acionada após tomar conhecimento de três homens desconhecidos, aparentemente de outra região, havia solicitado tratores para retirar duas caminhonetes atoladas. Informações policiais é que os suspeitos também tinha pedido comida nas fazendas da região de Nhecolândia.

Diante das informações, os policiais no local teriam sido recebido a tiros pelos suspeitos, que tentaram fugir. Houve troca de tiros e Christian Bastos de Oliveira, de 27 anos, acabou morto na ação. Gian Carlos Amarillo do Nascimento, de 29 anos, fugiu durante a troca de tiros. No dia 28, o rapaz foi encontrado pelos policiais na MS-228, onde foi baleado.

Na tarde de ontem (30), João Paulo foi identificado em meio como terceiro integrante da quadrilha que pretendia levar as caminhonetes roubadas até a Bolívia. Ele foi encontrado na MS-228, quando foi reconhecido pelos moradores das propriedades rurais.

Após receber a localidade do suspeito, a equipe do Bope foi até a zona rural e em buscas no meio da mata, conforme o registro policial, conseguiram encontrar João Paulo. Houve novamente troca de tiros, quando foi atingindo pelos militares. Ele foi socorrido pelos policiais e encaminhado ao hospital de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo a caminho da unidade de saúde.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.