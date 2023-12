A família aumentou! Bioparque Pantanal registra mais um nascimento de Arraias Amandae

No coração do Bioparque Pantanal, um oásis de biodiversidade no maior aquário de água doce do mundo, a família de arraias Potamotrygon amandae acaba de crescer. O empreendimento, referência em conservação e educação ambiental, anunciou o nascimento de mais duas arraias, evidenciando o sucesso contínuo de seu programa de reprodução.

Os filhotes, nascidos no imponente tanque Neotrópico, revelam não apenas a excelência dos cuidados oferecidos pelo parque, mas também a prosperidade das condições de água, bem-estar e nutrição proporcionadas aos animais. O local tornou-se um ambiente propício para a reprodução, onde os animais se sentem seguros para dar à luz e os visitantes têm a oportunidade de testemunhar esse emocionante ciclo de vida.

A interação dos filhotes no tanque tem encantado o público, destacando o Bioparque Pantanal como mais do que um simples espaço de lazer. É um centro de conscientização, onde a informação sobre a importância de cada espécie, o respeito aos animais e a preservação do meio ambiente são transmitidos de maneira envolvente e educativa.

Atualmente, o Bioparque abriga 40 arraias de sete espécies distintas, todas compartilhando o maior aquário de água doce do planeta. Os bebês, nascidos completamente formados, são resultado da reprodução por fecundação interna, destacando a sofisticação dos processos biológicos ocorridos no Bioparque Pantanal.

Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque Pantanal, ressalta que a reprodução bem-sucedida é uma conquista derivada do comprometimento com a conservação, um dos pilares fundamentais do empreendimento. “No Bioparque Pantanal, os animais são os protagonistas de um trabalho técnico-científico de excelência, contribuindo para que as gerações presentes e futuras desfrutem das riquezas da nossa biodiversidade. O pulsar de novas vidas acontece diariamente em nossos tanques, aos olhos dos milhares de visitantes que passam por aqui.”

Além do nascimento das arraias amandae, o Bioparque Pantanal se destaca por suas numerosas reproduções, contabilizando mais de 250 nascimentos de 48 espécies diferentes. Entre esses registros, 12 são inéditos para a ciência global, e outros 12 são inéditos para o Brasil, reforçando o compromisso do parque com a preservação da fauna e a contribuição para a compreensão e proteção da diversidade biológica.

