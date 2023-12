Cine Maturidade estreia dia 8 reunindo filme e discussões sobre o envelhecer

Filmes, documentários, mesa de debate e palestras. No próximo dia 8 de dezembro estreia o “Cine Maturidade”, no MIS (Museu da Imagem e do Som). A ideia proposta pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, pasta ligada à Cidadania, é falar sobre o envelhecer humano unindo arte e saúde.

Na primeira sessão será exibido o documentário “Quantos dias, quantas noites”, produzido pela Maria Farinha Filmes, idealizado por Marta Pipponzi e com direção de Cacau Rhoden. Em 91 minutos, a produção mergulha nos sentidos e propósitos da existência, sob diferentes vertentes, ouvindo especialistas como Ana Cláudia Arantes, Alexandre Kalache e Sueli Carneiro que abordam desigualdade social, questões de gênero e a necessidade urgente de criar um novo conceito de idade.

Idealizadora do Cine Maturidade, a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, Zirleide Barbosa explica que o projeto quer reunir público e especialistas em torno do tema.

“Serão filmes e documentários acompanhados por pessoas técnicas que possam discutir aquela temática ao fim da exibição. Por exemplo: psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, antropólogos e cuidadores de forma geral, para que a gente também possa envolver toda a rede de atendimento à pessoa idosa”, descreve.

O Cine Maturidade começa no dia 8 de dezembro, às 14h, no auditório do MIS, com entrada gratuita. A primeira sessão será do documentário “Quantos dias, quantas noites”, com a convidada Socorro Pompilio, psicóloga, professora do curso de Medicina da Uniderp, e professora da Residência Multiprofissional e Cuidados Integrados e do Hospital São Julião.

Confira o trailer clicando aqui.

Sinopse: Estudos dizem que o humano que vai viver 150 anos já nasceu. Mas o que estamos de fato fazendo com essa oportunidade? “Quantos dias. Quantas noites”, novo documentário da Maria Farinha Filmes (“Aruanas”, “Começo da Vida”) dirigido por Cacau Rhoden (“Nunca Me Sonharam”, “Tarja Branca”), realiza um profundo mergulho nos propósitos da nossa existência no planeta. Especialistas e pensadores nos convidam a enxergar as oportunidades e as desigualdades nesse tema, além da nossa própria conexão com o tempo e com a idade. Com a participação de Alexandre Kalache, Sueli Carneiro, Ana Claudia Arantes, Mona Rikumbi, Ana Michelle Soares, Tom Almeida, Mórris Litvak e Alexandre Silva, o filme traz à tona uma investigação essencial no nosso século: a revolução da longevidade já começou, e veio para transformar o futuro de todas as gerações.

O MIS fica no 3º andar do Memorial da Cultura e Cidadania Apolônio de Carvalho, que está localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559.

Com informações Setescc