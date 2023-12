Alertas de chuvas intensas e tempestades prevalecem em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul está sob três alertas meteorológicos do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Com durabilidade até 10h de terça-feira (5), O aviso com menor risco potencial indica a continuidade de chuvas intensas nas próximas 24h, atingindo todo o território do Estado. O alerta amarelo indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Nesta segunda-feira (4), nas regiões dos Pantanais Sul Mato-grossense, Sudoeste e Centro Norte de Mato Grosso do Sul foram alertados pelo risco de uma chuva mais forte. Até 19h (fim do alerta), o INMET publicou o aviso de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).