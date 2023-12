Crianças inscritas no CadÚnico, poderão receber brinquedos no Natal Estrelado em Corumbá

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, está prestes a realizar a terceira edição do aguardado projeto Natal Estrelado. Com uma programação repleta de atrações para toda a família e a distribuição de centenas de prêmios, o evento está marcado para o dia 9 de dezembro na Esplanada da Nob, com início às 16 horas e entrada totalmente gratuita.

A primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, destaca a magnitude da festa, que conta com o apoio essencial do Governo do Estado, da Fábrica Estrela, e de diversos outros parceiros. “Estamos preparando mais uma grande festa para toda nossa comunidade, nossas crianças, e contamos novamente com o apoio fundamental do Governo do Estado, da Fábrica Estrela e de muitos outros parceiros”, afirmou Amanda.

O Natal Estrelado 2023 promete uma experiência inesquecível, incluindo brinquedos infláveis, cachorro quente, guaraná, picolé, pipoca e a distribuição de 8 mil brinquedos da Estrela para crianças de 0 a 8 anos inscritas no CadÚnico e assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). O evento também contará com a aguardada chegada do Papai Noel e um show especial do Mundo Bita Oficial, um sucesso entre as crianças de todo o país.

A parceria com empresas locais, como 3A Mining Mineração, J&F Mineração, AL Santos, Unipav, Alô Gás e Água, Exclusiva Colchões, Gazin, Cardoso Transporte, Viação Cidade Corumbá, Andorinha, Marinha do Brasil, Sanesul, Ala Telecom e Pesqueiro da Odila, reforça o compromisso conjunto de proporcionar uma celebração memorável para a comunidade.

Durante a festa, serão sorteados diversos prêmios para os presentes, incluindo eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, bicicletas, tablets e valores em dinheiro, como R$ 5 mil, 2 prêmios de R$ 2,5 mil e 5 prêmios de R$ 1 mil, além de muitos outros brindes.

Ao longo da tarde, o Natal Estrelado ganhará vida com apresentações da Oficina de Dança do Pantanal, da Academia Patrícia Gonzalez e do Instituto Novo Olhar, prometendo entretenimento e alegria para todas as idades.

