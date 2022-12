A convite de orquestra, compositor de MS é ovacionado em estreia

A noite de ontem (20) foi de total aclamação para o jovem compositor sul-mato-grossense Cyro Delvizio. Emocionando o público presente com sua “Cantata de Ano Novo”, pela execução de orquestra, solistas e coro sinfônicos, a obra ganhou estreia em um dos mais importantes complexos da cultura brasileira: no palco da Grande Sala da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro).

O músico de 36 anos foi ovacionado logo após o último acorde, em uma série que se inspira na passagem do ano, encerrando ciclos e reiniciando a esperança que habita em todos. Inclusive, ela – a esperança – foi interpretada pela soprano Marina Cyrino, acompanhada do barítono Igor Vieira, coro Sacra Vox e execução instrumental a cargo da OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), a quem fez o convite para que o sul-mato-grossense estreasse a obra.

“A ideia me veio há muitos anos. Passei a colecionar poemas sobre o ano novo e que, de alguma maneira, me tocassem de forma especial. Cheguei até começar a composição no início de 2020, mas interrompi o trabalho em decorrência da pandemia”, relembra Cyro.

Passado dois anos, o convite da OSB veio e o músico pode não só finalizar a obra, mas apreciá-la junto a plateia para além das partituras. Entre as referências literárias escolhidas por Cyro, textos de Carlos Drummond de Andrade, Mario Quintana e Ferreira Gullar participam da cantata, transpondo em 4 movimentos uma “colagem” poética sobre a vida, o tempo e, também, a virada do ano.

“Talvez esta seja a obra mais festiva e alegre que já compus. A ‘Esperança’, personificada na figura da soprano, contamina os ouvintes de sabedoria e nova vontade de viver. Em contraponto, o barítono escancara nossa insignificância e ilusões, exaltando a luta diária e ferrenha da humanidade”, explica.

Com a emoção da estreia no dia de ontem – e que também segue nesta quarta-feira (21) –, o músico trouxe uma nova interpretação para sua composição. "Como um lembrete, minha 'Cantata de Ano Novo' reforça que, antes de qualquer virada no calendário, a mudança principal começa dentro de nossos corações. Acredito que os aplausos do público simbolizam fielmente essa intenção", conclui.