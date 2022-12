Marquinhos Trad de “surpresa” participa de inauguração

Os moradores do Jardim Presidente hoje realizaram um desejo antigo de terem no bairro uma USF entregue nesta quarta-feira (21) e denominada Dr. Nasri Siufi que beneficiará mais de 9 mil pessoas com atendimento médico e multiprofissional.

Foi também a primeira entrega de uma obra na pasta do novo secretário de Saúde, o vereador afastado, Sandro Benites (Patriota) que falou a respeito. “Aqui os pacientes terão acesso a uma série de atendimentos, sendo esta unidade referência para a região. O nosso compromisso é fazer com que a nossa população consiga ser melhor atendida. E para isso vamos trabalhar de forma intensa”, destacou Benites.

Adriane Lopes, prefeita também mostrou sua satisfação com a entrega da USF que irá contribuir e muito naquela localidade. “Hoje é um dia de muita alegria para nós e também para os moradores que irão ter acesso a uma saúde de melhor qualidade perto de casa e trabalhar na prevenção. A nossa gestão sempre será pautada por atender a nossa população e, para isso, seguimos trabalhando incansavelmente para que a gente consiga avançar ainda mais.”, disse a prefeita Adriane Lopes.

Durante a entrega, a surpresa foi a presença do ex-prefeito, Marquinhos Trad (PSD), que compareceu e ainda posou para foto. Na foto do site da administração, o ex-prefeito foi cortado.

A prefeita Adriane desde a saída de Marquinhos que abriu mão da prefeitura para concorrer ao Governo do Estado, já trocou a maioria de aliados do Trad.

