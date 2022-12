Espaço Sesc do Norte Sul Plaza terá espetáculos especiais nas vésperas de Natal e Ano Novo

Nas vésperas de Natal e Ano Novo haverá programação no “Espaço Sesc”, do Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

No dia 24 de dezembro, às 15 horas, Edu Brincante, em parceria com Gabi Cantante (Gabi Barros), encena “Histórias Mágicas de Natal”. Uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas clássicas e memórias repletas de magia, surpresas e acontecimentos fantásticos.

Serão apresentadas três histórias com temática natalina: “A misteriosa fruta da ceia de Natal”, “A lenda do Pinheirinho” e “A fada dos brinquedos abandonados”. Bonecos e adereços ajudam a compor o cenário e outros personagens natalinos como o temível Grinch e o querido Papai Noel.

No dia 31 de dezembro, também às 15 horas, o New York Cirkus é quem comanda a diversão. Como é comum na história dos circos itinerantes, a família Perez trabalha unida para levar a arte do circo pela capital Campo Grande, percorrendo bairros da periferia com seu espetáculo.

Serviço – Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.

