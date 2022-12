No primeiro dia de verão, sol e calor predominam em MS

O verão começa oficialmente nesta quarta-feira (21), às 17h48 no horário de Mato Grosso do Sul e vai até o dia 20 de março de 2023. A principal característica da estação é o aumento das temperaturas e a sensação de dias mais longos.

Outra característica do verão são as mudanças rápidas de tempo, com condições favoráveis para chuva forte, queda de granizo, ventos de intensidade moderada à forte e descargas elétricas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a quarta-feira indica tempo firme em todas as áreas do estado, sol e variação de nebulosidade. Não está descartada a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas regiões norte e leste.

As temperaturas também continuam a subir e a tendência é que os termômetros registrem máxima acima dos 35ºC. Em Campo Grande o dia será ensolarado e algumas nuvens aparecem no céu. As temperaturas podem variar entre 20°C a 32°C.

O histórico de chuvas para Mato Grosso do Sul para os meses de janeiro, fevereiro e março é de acumulados entre 500 a 700 mm em grande parte do Estado. Nas regiões do Cone-sul (Iguatemi), Pantanal (Corumbá) e Sudoeste (Porto Murtinho) as chuvas variam entre 400 a 500 mm.

Ainda de acordo com o Cemtec há previsão indica chuvas irregulares para MS no próximo trimestre, principalmente paras as regiões centro-norte e leste, com chuvas acima ou bem acima do normal. Já nas regiões sul, sudeste e oeste as precipitações deverão ser abaixo ou bem abaixo da média climatológica para o período.

Com relação às temperaturas a tendência é que o verão de 2022/2023 seja mais quente que o normal. O indicativo é de temperaturas 40-60% acima do normal para o período na maioria das regiões sul-mato-grossenses, com exceção da região leste e nordeste onde a tendência é de temperaturas levemente abaixo da média histórica devido a previsão de mais chuvas para essas regiões.

Os dados apontam que as temperaturas médias estão entre 25-27,5°C na maior parte do estado. No sul do estado entre 22,5-25°C e no extremo oeste entre 27,5-30°C. O modelo de clima do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que as temperaturas devem ser 1°C acima da média, principalmente na região central do MS.

O Cemtec destaca ainda a atuação do fenômeno da La Niña, que atua há 3 anos seguidos. O modelo indica 50% de continuidade da La Ninã e 50% de neutralidade para o trimestre. A condição de normalidade dos fenômenos ENOS aponta para chuvas mais regulares e dentro da faixa normal.