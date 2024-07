52ª Expobel: com dez dias de festa, exposição reúne torneio de laço comprido e shows com nomes regionais e nacionais

Começa hoje, a 52ª edição da Expobel, Exposição Agropecuária de Bela Vista, município a 323 quilômetros de Campo Grande. Serão dez dias de festa no Parque de Exposições Rio Apa, que ainda comemorará o aniversário de 116 anos da cidade.

A atração da primeira noite de exposição é a cantora Fiorella, jovem de origem paraguaia, com apenas 15 anos, que se tornou a revelação do sertanejo e ganhou o apelido de “laçadora”.

O palco da Expobel recebe ainda as duplas Victor e Matheus, no sábado (20); Hugo e Vitor, no domingo (21); os veteranos João Bosco e Vinícius, na terça-feira (23). Quarta-feira (24), a Prefeitura de Bela Vista oferece um show com a dupla Guilherme e Benuto em comemoração ao aniversário da cidade. Todos os shows são gratuitos.

A expectativa dos organizadores é receber um público de aproximadamente 100 mil pessoas durante os dias de evento, que também contempla a fronteira. Conforme o prefeito Reinaldo Miranda Benites, as expectativas são as melhores possíveis para a exposição que se tornou motivo de orgulho para o cidadão bela-vistense.

“Estamos na 52ª Expobel, a maior exposição agropecuária da fronteira, onde já se tornou um marco aqui, com o rodeio já no primeiro final de semana, vamos ter laçadas, leilões, as carreiras também no primeiro final de semana, e os shows, que vão abrilhantar a nossa festa. Ainda vamos ônibus especiais trazendo a população para o parque de exposição, para que todos aproveitem esse grande evento em comemoração ao aniversário da cidade”, disse em entrevista ao jornal O Estado.

O Sindicato Rural de Bela Vista é a entidade responsável pela organização e realização da Expobel, um dos maiores eventos do agronegócio de Mato Grosso Sul, com programação que agrega shows, bailes, competições de laço, desfile country, rodeio em touros, corrida de cavalos, leilões de bovinos e equinos e empresas de vários segmentos instaladas nos 18,75 hectares do Parque de Exposições Rio Apa.

O presidente do Sindicato, José Barbeiro, reforça que o evento é esperado pela população de Bela Vista e toda a região da fronteira. “É um evento grandiosos aqui pra gente. E não temos só a exposição, mas a festa do Clube do Laço, que a gente estima por volta de 750 laçadores e suas famílias; esse ano teremos muitas atrações, com cantores renomados. As pessoas esperam por ele, também tem toda a questão ligada aos negócios e oportunidades”, explicou ao jornal. “Vamos ter um show a mais esse ano. Além disso, teremos dois países de LED, gravações de podcast em relação à exposição, ofertas de alimentação variada e maior, se comparada a edição do ano passado”, adiantou Barbeiro.

Desfile Country

Os amantes de cavalos podem participar do tradicional Desfile Country no dia 20 de julho, às 8h. A concentração dos cavaleiros é em frente ao ginásio de esportes, e depois a comitiva percorre as principais ruas da cidade até o parque de exposição. Quem quiser se inscrever para a cavalgada pode se informar no número (67) 99914-5557. Também participam do Desfile Country integrantes com motocicletas, camionetes e outros veículos que estejam devidamente regularizados.

Rodeio em touros

A Liga Nacional do Rodeio marca presença na 52ª Expobel. A empresa tem mais de 20 anos de experiência em disputas de montarias, já descobriu talentos que foram campeões em Barretos e fora do Brasil; e vai levar competidores profissionais e touros de alta performance para o 11º Rodeio da Fronteira de Bela Vista, que acontece nos dias 19, 20 e 21 e julho. A entrada do rodeio também é gratuita, e o público também vai conferir na arena a Prova Três Tambores.

Pencas

Para quem gosta de fazer apostas, tem corrida de cavalos nos dias 20 e 21 de julho, a partir das 14h.

Laçadas

As competições de laço comprido também acontecem durante a 52ª Expobel. Nos dias 20 e 21 de julho tem a 26ª Festa do Peão; de 25 a 28 de julho acontece o 56º Encontro Estadual de Laço Comprido; e no dia 25 de julho está agendada a 5ª edição Duelo Rei da Fronteira. Os eventos do laço comprido são realizados no Clube do Laço de Bela Vista.

Queima do Alho

É um concurso de culinária típica das comitivas de peões boiadeiros. Os participantes preparam o cardápio à base de arroz, macarrão e carnes secas e depois os pratos são avaliados pelos jurados. O responsável pela queima do alho, Udilson Marin, explicou para o jornal O Estado um pouco sobre a tradição, que chega a sua terceira edição na exposição.

“Ela foi criada com o intuito de atender as crianças que participam do desfile. Nos damos largada no desfile, às 8h, com cavalgada pela cidade, durante duas a três horas. Quando o desfile chega no Parque de Exposições, a comida é direcionada para atender as crianças, após os jurados terem recebido uma amostra”.

Serão dez equipes para confeccionar a iguaria, segundo Marin. “O nome é nacionalmente conhecido, principalmente na região de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É a comida das comitivas. O cozinheiro vai à frente, numa charretinha. Se não tem a charretinha, ele vai nas mulas com toda a comida. E aí ele toma uma distância considerada da boiada e ele para na beira da estrada e monta uma trempezinha que ele carrega, que é um fogãozinho de lenha, um suporte de ferro. Ele confecciona a comida dele ali e primeiro torra o alho. Então esse nome se originou devido às comitivas, nada mais é que o almoço, a refeição da comitiva”.

Confira a programação:

Sexta-feira (19)

8h – Abertura do Parque de Exposições

10h –Solenidade de abertura da 52ª EXPOBEL

Local: Centro de Eventos João Loureiro Pinheiro – Parque de Exposições Rio Apa

19h – Rancho do Malte – Choperia

22h – Show com FIORELLA – ENTRADA FRANCA

Local: Parque de Exposições Rio Apa

Sábado (20)

8h – Abertura do Parque de Exposição

8h – Desfile Country (com saída em frente ao Ginásio de Esportes)

11h – Queima do alho – Local: Clube do Laço

13h – Início 26ª Festa do Peão – Clube do Laço

16h – Baile Carapé – Clube do Laço

19h – Rancho do Malte – CHOPERIA

22h – Show com a dupla VICTOR E MATHEUS – ENTRADA FRANCA

Local: Parque de Exposições Rio Apa

Domingo (21)

7h – 26ª Festa do Peão –Clube do Laço

8h – Abertura do Parque de Exposições

16h – Baile Carapé – Clube do Laço

19h – Rancho do Malte – Choperia

22h – Show com a dupla HUGO e VICTOR – ENTRADA FRANCA

Local: Parque de Exposições Rio Apa

Segunda-feira (22)

8h – Abertura do Parque de Exposições

19h – Rancho do Malte – Choperia

Terça-feira (23)

8h – Abertura do Parque de Exposições

19h – Rancho do Malte – Choperia

21h – Show com JOÃO BOSCO & VINÍCIUS – ENTRADA FRANCA

Local: Parque de Exposições Rio Apa

Quarta-feira (24)

8h – Abertura do Parque de Exposições

19h – Rancho do Malte – Choperia

21h – Show com a dupla GUILHERME & BENUTO – ENTRADA FRANCA

Quinta-feira (25)

8h – Abertura do Parque de Exposição

9h – Início 56º Encontro Estadual de Laço Comprido – Clube do Laço

19h – Rancho do Malte – Choperia

Sexta-feira (26)

7h – 56º Encontro Estadual de Laco Comprido – Clube do Laço

8h – Abertura do Parque de Exposições

16h – Baile Carapé – Clube do Laço

19h – Rancho do Malte – Choperia

Sábado (27)

7h – 56º Encontro Estadual de Laco Comprido – Clube do Laço

8h – Abertura do Parque de Exposições

16h – Baile Carapé – Clube do Laço

19h – Rancho do Malte – Choperia

Domingo (28)

7h – 56º Encontro Estadual de Laco Comprido – Clube do Laço

8h – Abertura do Parque de Exposições

16h – Baile Carapé – Clube do Laço

19h – Rancho do Malte – Choperia

Por Carolina Rampi

