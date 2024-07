Shows, festas solidárias e stand up marcam fim de semana em MS

As festas julinas ainda correm soltas em Campo Grande e neste fim de semana contam com versão solidária para os animais

A cidade de Campo Grande recebe diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte, o grupo Movidos Dança, com o espetáculo ‘Nuvem de Pássaros’, no Palco Giratório do Sesc. A apresentação é às 20 horas e os ingressos, limitados, podem ser retirados gratuitamente por meio do link https://www.sympla.com.br/evento/palco-giratorio-espetaculo-nuvem-de-passaros-com-movidos-danca/2520799

A peça traz uma perspectiva contemporânea para a dança na investigação da identidade de corpos diversificados, sem limites para padrões estéticos tradicionais como meio para a execução da cena artística. Divide com o público um processo de descobertas individuais e coletivas inspirada na trajetória de espécies que compartilham rotas de voo para enfrentar diferentes climas e ameaças.

No dia 20, sábado, haverá a oficina “Pensamento Giratório” no Foyer do Sesc Teatro Prosa, a partir das 14 horas. Para participar, é preciso ter ao menos 16 anos de idade e retirar antecipadamente o ingresso, acessando o mesmo link e selecionando a opção.

Será um bate-papo sobre o papel da dança e sobre dança inclusiva como elemento transformador de realidades e moderador de conflitos que envolvem padrões estéticos normativos, a defesa de uma dança livre de padronizações, capacitismo e toda sorte de exclusões.

Sobre o grupo Movidos

O grupo foi idealizado pelo coreógrafo e diretor artístico Anderson Leão e pelo bailarino Daniel Silva, em 2018. Desde então, o grupo tem se dedicado aos estudos do movimento contemporâneo, com uma proposta aberta ao objetivo de fomentar e oferecer ao cenário cultural obras de dança com corpos diversificados.

Palco Giratório

Maior projeto de circulação de artes cênicas do país, a 26ª edição do Palco Giratório circulará de abril a dezembro com 404 apresentações e 264 cursos e oficinas, realizadas por 17 grupos artísticos. Espetáculos de teatro, dança e circo compõem a programação dessa edição, que alcançará 80 cidades de 25 estados e Distrito Federal. A programação pode ser conferida aqui.

Para a criançada

Unindo ciência e diversão, a edição do Sábado no Parque de julho trará novidades. Além dos 19 monumentos do Parque da Ciência, crianças, jovens e adultos poderão conferir outras brincadeiras como bolha de sabão gigante, contação de histórias e pipas. A programação será realizada no dia 20, das 8h às 11h, na Esplanada do Morenão, e integra a campanha Eu Respeito desse mês.

“Todo terceiro sábado do mês realizamos o Sábado no Parque, com o objetivo de trazer as famílias para uma manhã recheada de brincadeiras aliadas a conhecimentos em diversas áreas do saber”, destaca a diretora de Popularização da Ciência (DIPC) da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Raquel Toledo Brambilla Gasques.

“O Sábado no Parque foi uma ideia dos nossos servidores da DIPC, Ana Paula Banyasz e Cris Almeida Orue, que recebiam muitos telefonemas e pedidos de pessoas da comunidade perguntando se o Parque da Ciência funcionava apenas aos dias de semana e se era permitido vir com a família. Assim, decidimos realizar, ao menos um sábado por mês, o projeto”, explica Lia. “Além de mostrar os monumentos do Parque da Ciência, temos atividades lúdicas; pintura; jogos, como queimada; empinar pipa; contação de história, por exemplo”, comenta a diretora. Segundo Ana Paula e Cris, mais de 200 pessoas já participaram das três primeiras edições.

Lia ressalta que, além dos servidores, há uma equipe de bolsistas de vários cursos da Cidade Universitária. Eles são os responsáveis pela interação junto ao público que frequenta o Parque da Ciência, não apenas durante o Sábado no Parque, mas também nas visitas guiadas, agendadas durante a semana.

“Convido todos que têm crianças, adolescentes em casa e quiserem passar uma manhã diferente, divertida, ao ar livre, é só chegar ao Parque da Ciência. Nossa equipe estará a disposição, de braços abertos, das 8h às 11h. É um lugar ótimo para deixar as crianças e adolescentes à vontade. Venham para o Sábado no Parque. A ciência é divertida, é bacana e a UFMS é para todos!”, finaliza Lia.

SEXTA-FEIRA (19)

Bonito CineSur

Começa nesta sexta-feria (19), a 2ª edição do Festival de Cinema Sul-Americano – Bonito CineSur. O evento conta com 42 filmes, destes, 30 obras selecionadas especialmente para as mostras competitivas, sessões com homenagens, participações de artistas e cinema no centro da cidade.

A sessão de abertura será realizada às 20h, no Centro de Convenções de Bonito, Auditório Kadiweu. A abertura cinematográfica fica por conta de “Selva Trágica” (1963), dirigido por Roberto Farias. O longa denuncia as desigualdades sociais no campo, retratando a exploração dos trabalhadores no cultivo da erva-mate. O ator Reginaldo Faria, que integra o elenco, será homenageado. Lucélia Santos e Johnny Massaro apresentarão a cerimônia de abertura do Festival, enquanto Renata Boldrini, jornalista, apresentadora e colunista de cinema, apresentará a Mostra Competitiva de curtas e longas-metragens.

2ª Festa Carapé

A partir dessa sexta-feira, o município de Ribas do Rio Pardo realiza a 2ª Festa Carapé, com programação durante todo o fim de semana, com seis atrações musicais: Grupo Encanto da Natureza, Chama Campeira, Grupo Raça Pantaneira, Grupo Uirapuru, Lennon Macedo e Lennon & Rafael. No primeiro dia, a festa começa às 15h, com entrada gratuita e nos próximos dias será às 8h e às 6h, com objetivo de reunir as famílias do município em torno do laço comprido e muita festa.

Sarau Cigana

A companhia Rosa de Fogo realiza nesta sexta-feira mais uma edição do Sarau Cigana, evento para quem admira e gosta da cultura e da dança cigana. Serão apresentações inéditas de dança cigana, com as alunas da professora da companhia, e participação dos bailarinos Fabi Belly e Bruno Guimarães, às 19h30, na Estação Cultural Teatro do Mundo.

SÁBADO (20)

Som da Concha

Mais uma edição do projeto Som da Concha será realizado neste fim de semana, e dessa vez com novidades: o evento terá edição especial em Ponta Porã, com shows de Bella Donna Trio e Whisky de Segunda, a partir das 19h, na Praça Pedro Manvailer, de forma gratuita. Campo Grande não ficou de fora, e no domingo (21), às 18h, sobem ao palco da Concha Acústica Helena Meireles, Sampri e LLEZ, tudo com entrada franca.

Stand Up – Dourados

Neste sábado (20) o município de Dourados terá show ‘Meta a mão que o dedo é pouco’ do humorista Matheus Ceará. O humorista ganhou notoriedade ao ganhar quadros de humor na tv aberta, em emissoras como Globo, SBT e Record, e utilizou do apelido de infância e das próprias origens para criar o personagem do matuto que vê as desgraças do dia-a-dia com humor. Ingressos podem ser adquiridos por meio do site da Realiza shows, com inteira no valor de R$ 127 e meia-entrada a R$ 67. O evento será às 19h, no Centro de Eventos Unigran.

Sunset Growler Station

O rock segue firme neste fim de semana em Campo Grande, e a Sunset Growler Station, localizada na Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira, realiza o especial Foo Fighters e Nirvana, por Gabriel Noah e banda. A partir das 18h, a noite vira um especial do grunge rock, com energia e emoção de bandas que marcaram uma geração. Os ingressos já estão em seu segundo lote e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Desapega Campo Grande

Em sua terceira edição, o evento Desapega Campo Grande promove neste sábado um marco na promoção da sustentabilidade e do consumo consciente. O evento, que acontece no Parque Ayrton Senna, contará com 110 expositores, funcionará das 8h às 16h, e é promovido pelo Coletivo de Brechós de Mato Grosso do Sul.

Os participantes terão à disposição uma vasta seleção de roupas de inverno, garantindo que todos estejam preparados para a estação mais fria do ano. É a chance perfeita para renovar o guarda-roupa e a casa de forma acessível e ecológica. Preços: A partir de R$ 1,00!

Moinho Cultural

Para dar início às suas atividades como Pontão de Cultura de Mato Grosso do Sul, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, de Corumbá (MS), Rua Domingos Sahib, 300, será sede de eventos que integram a programação da Campanha Julho Cultura Viva pelo Brasil. Integram o cronograma: oficina “O corpo que habitamos”, encontro “Diálogos Culturais” e festa “Nhô Moinho”.

A partir das 9h, o Comitê de Cultura de MS, em parceria com o Moinho, realiza o encontro Diálogos Culturais, com entrada gratuita, com objetivo de discutir a nova política pública da cultura e outros programas. Mais tarde, às 18h, será a vez da Festa Nhô Moinho, com o tema ‘Nhô Moinho na Bio’, com 10 barraquinhas de comidas típicas, show da dupla Júlia e Renato, quadrilha Chama Caipira, Cia da Dança do Pantanal e Orquestra Câmara do Pantanal. A entrada será uma doação a partir de R$ 10.

Bosque Fun

De segunda a sábado, das 10 às 22h, domingos e feriados das 12h às 21h. O parque temático é aberto para diversão de crianças e adolescentes em um espaço de 409,17m², com diversas opções de entretenimento. Nele há uma torre de 12 metros de altura com três níveis de descida: tobogã, tobogã espiral e tubo de rede. Além disso, o parque conta com camas elásticas, piscinas de espumas e bolas suspensas, garantindo uma experiência completa de diversão e adrenalina.

Festa Julina Solidária

Para quem quer festejar e ainda ajudar uma causa importante na Capital, protetoras independentes e voluntárias realizam neste sábado a 1ª Festa Julina Solidária do projeto Luz Pet. O objetivo da ação é arrecadar fundos para compra de ração, medicação, consultas veterinárias e manutenção de abrigos, e será dividido entre quatro locais de Campo Grande. Haverá bingo com prêmios, comidas, doces típicos e brechó, a partir das 17h, na Rua São Lázaro, 228, no bairro Santa Luzia. Convites custaram R$ 10 e mais informações pelo telefone (67) 9 92552 0544.

37ª Feira Afro MS

Com objetivo de valorizar e promover a cultura afro da cidade por meio de apresentações, gastronomia, moda e trabalhos diversos, às 17h, na Plataforma Cultural, avenida Calógeras, 2015. A feira ainda terá sarau e aulão com Prof. Lincoln, Prosa e Violão e Dança do Ventre com Lisa Lima.

DOMINGO (21)

Stand Up

Já no domingo (21) é a vez de Campo Grande receber show inédito do humorista Matheus Ceará, a partir das 20h, no Teatro Dom Bosco. Com shows marcados para diversas cidades do Brasil, Ceará ainda este ano leva o show ‘Mete a mão que o dedo é pouco’ para Espanha, Inglaterra, Suiça, Alemanha e outros. Ingressos podem ser adquiridos pela Realiza Shows, e os preços variam conforme o setor escolhido.

Le Cirque

O espetacular circo francês segue com temporada em Campo Grande, com show repleto de acrobacias, mágica, palhaços, ilusionistas e o carro Transformer, localizado no Shopping Campo Grande, no estacionamento do Carrefour. No domingo, o público poderá se divertir a partir das 16h e às 19h, e conta ainda com praça de alimentação e banheiros. Ingressos estão a partir de R$ 30, conforme setor escolhido e podem ser adquiridos online, por meio do site: https://www.guicheweb.com.br/lecirque

Feira Bosque da Paz

A partir das 9h até às 15h, quem for até a Praça Bosque da Paz, no Carandá, irá ter uma viagem no tempo. Isso porque a Feira Bosque da Paz irá realizar edição especial ‘Nos Tempos da Brilhantina’, com decorações e atividades inspiradas nos anos 50 e 60. Haverá show com Davi Cardoso Jr, como Elvis Presley e banda Plebheus, expositores de artesanato, moda e gastronomia, tenda de adoção animal e exposição de carros antigos.

Por Por Carolina Rampi

