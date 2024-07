Fórum de Economia Inteligente traz programação cultural variada

Evento discute temas como tecnologia, agro, mercado e negócios

Começa hoje o Fórum MS Economia Inteligente, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, das 8h às 20h, evento que promete ser um marco inaugural da Rota Bioceânica na economia do Estado e apresentar alternativas de sucesso para diversos nichos, como energia, agro, mercado financeiro, tecnologia, entre outros. Entre programações como treinamentos, painéis, rodadas de negócios e palestras, o fórum terá também uma extensa programação cultural, organizada pela escritora e ativista Delasnieve Daspet.

Entre as atividades, destacam-se uma feira afro com produtos artesanais do Coletivo de Mulheres Negras, exposição de artistas visuais de Mato Grosso do Sul, danças folclóricas do Grupo Camalote e stand com livros de autores sul-mato-grossenses, inclusive com a presença de vários deles no evento, membros da Aflams (Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul) e do PEN Clube do Brasil. O poeta e artista Ruberval Cunha fará uma performance com a sua marca registrada, o repente guaicuru.

O evento conta também com cinema, exibição de filmes, e apresentações de diversos músicos, como o violonista Joel Mendes e o Grupo Raízes. A dança marcará presença com dança cigana, dança afrobrasileira, grupo Embrujos de Espanha e Cia Guarani. Vários poetas farão declamações, e o encerramento ficará por conta do Coro Lírico Cant’Art, com direção da maestrina Edineide Dias de Oliveira.

“A cultura não está desassociada da economia, a economia necessita da cultura para movimentar a roda do conhecimento, do aprendizado, da arte, e todos os segmentos que se farão presentes ajudam a economia do Estado de alguma forma. Os presentes terão a oportunidade de ver o trabalho de artesãos, músicos, dançarinos, poetas, uma forma de se integrar setores tão importantes e de promover um grande encontro cultural”, explica Delasnieve Daspet, que ficou responsável pela programação.

O Fórum MS Economia Inteligente tem como objetivo promover a conexão de ideias, negócios, comércio e inovações para gerar impacto na economia inteligente. A organização é da iniciativa privada, com apoio de empresas e de entidades e órgãos públicos. Haverá representantes de quatro países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Serviço

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/i-forum-economia-inteligente/2483315. A programação vai das 8h às 20h hoje. O Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo fica na Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes.

Por Marcelo Rezende

