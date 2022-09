34ª Noite Nacional da Poesia recebe Allan Dias Castro

Nesta sexta-feira (8) serão divulgados os 10 finalistas no canal do YouTube da UBE-MS

Por Marcelo Rezende – Jornal O Estado do MS

O poeta gaúcho Allan Dias Castro foi o escolhido pela UBE-MS (União Brasileira de Escritores) para a palestra principal da 34ª Noite Nacional da Poesia, que será realizada na quinta-feira (15), a partir das 19h30, no Teatro Glauce Rocha, campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O evento, que é data oficial do município, coordenado pela UBE e apoiado pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), conta ainda com o apoio da UFMS.

A presidente da UBE-MS, Lucilene Machado, falou sobre a versatilidade de Allan Castro, e como o poeta pode chamar a atenção do público, principalmente os mais jovens para o evento. “A escolha do Allan de Castro vem ao encontro da nossa necessidade de trazer de volta o público da ‘Noite da Poesia’. Já é a 34ª que o certame realiza, o que se tornou uma tradição em Campo Grande. Mas, por conta da pandemia, as últimas celebrações se deram em espaço online, o último foi híbrido, e o público acabou se afastando, ou, diria, se acomodando. Não se trata apenas do nosso evento, outros também sofreram os mesmos desgastes em função da COVID-19. O Alan é, além de poeta, um artista performático o que pode agradar a um público mais amplo, inclusive um público mais jovem, contribuindo para o fomento da leitura e escrita.”

Concurso

O concurso da Noite da Poesia está oferecendo R$ 20 mil em prêmios, sendo R$ 5 mil ao primeiro colocado, R$ 3 mil ao segundo e R$ 2 mil ao terceiro, de forma dividida, premiando os três primeiros colocados em nível nacional e, em separado, os três primeiros poetas residentes em Mato Grosso do Sul. As inscrições foram encerradas no dia 15 de agosto e a UBE recebeu 700 inscrições no total. Nesta edição, a UBE-MS inovou, integrando ao evento principal o projeto “Conexões Culturais”, com as palestras dos poetas Divanize Carbonieri, Cláudio Daniel e Paula Taitelbaum.

Finalistas

Para aumentar a expectativa, a UBE revelará os dez finalistas, nesta sexta-feira (8), em ordem alfabética, em transmissão pelo YouTube, na página da UBE-MS no link https://www.youtube.com/channel/UCCT6wlEYf6436W1jhjqTL_A/.

Vencedores

A revelação dos três primeiros poemas – nacional e regional – será feita na quinta (15), durante a realização do evento no Teatro Glauce Rocha, conforme regulamento proposto pela UBE e aprovado pela Sectur. A entrada é franca.

Conheça o poeta Allan Dias Castro

Poeta, escritor e compositor, Allan Dias Castro impacta milhões de pessoas diariamente com seus textos, músicas, palestras e livros publicados. Gaúcho radicado no Rio de Janeiro, é formado em Comunicação Social pela ESPM-RS e cursou Escrita Criativa na Escola de Escritores de Barcelona. Em 2014, lançou seu primeiro livro, “O Zé-Ninguém” (Ibis Libris), e em 2019 publicou “Voz ao Verbo”, pela Sextante, que entrou na lista de mais vendidos da “Veja” e do jornal “O Globo”. “Voz ao Verbo” teve origem no projeto homônimo de poesia falada na internet, cujos vídeos geraram enorme identificação com o público e ultrapassaram a marca de 100 milhões de visualizações nas redes sociais. Seu lançamento mais recente é o livro “A Monja e o Poeta”, em parceria com a monja Coen, lançado também pela Editora Sextante em 2021. Desde seu lançamento a obra esteve entre as mais vendidas em várias categorias.

