Agostinho Gonçalves ex-combatente deixará saudades

Familiares e militares prestigiaram na Capital Morena, do velório do veterano que participou da Força Expedicionária Brasileira (FEB), da 2º Guerra mundial, Agostinho Gonçalves da Mota, falecido aos 97 anos.

O filho, Willian da Mota contou o amor pela farda que seu pai tinha. Contou que Agostinho amava a data de 7 de setembro e sempre se arrumava para participar das celebrações. Ele foi o último ex-combatente vivo da Capital. Ainda há dois militares ex-combatentes com mais de 100 anos, vivos no interior do Estado.

Esquecidos os heróis da Guerra não foram valorizados e Agostinho foi um dos ex-pracinhas responsáveis por “Eles foram abandonados porque a Guerra terminou no dia 08 de maio e no dia 09 já foram dispensados. Ele lutou pela Associação dos veteranos da FEB”, lamentou o filho.

A lembrança deixada por este militar e herói nacional é seu bom humor, o seu cuidado com o próximo e segundo a amiga pedagoga presente no velório, Agostinho todos os domingos gostava de pegar o jornal do dia e levar para os amigos militares. Sempre bem humorado contava suas histórias perguntava dos familiares dela e deixará saudades.

Ele foi velado com as medalhas conquistadas, mas o filho doará as medalhas de honra a guerra para um Museu da Capital, para que a história não seja esquecida.

O CMO (Comando militar do Oeste), irá prestar uma última homenagem ao ex-combatente

às 14h, com salva de tiros e honrarias militares.

Com informações: João Vilalba