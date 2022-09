Jason Derulo doa R$ 131 mil para mãe que mora na favela

Durante a sua passagem no Brasil, para participar do Rock in Rio, o artista Jason Derulo, doou cerca de US$ 25 mil (equivalente a R$ 131 mil), pra uma mãe que mora na favela Tavares Bastos, no Catete, bairro da zona sul do Rio de Janeiro.

Após se apresentar no festival, na noite de sábado (3), o cantor foi aproveitar para conhecer a cidade em que estava. Acompanhado do tiktoker Zachery Dereniowski, conhecido por realizar boas ações e publicá-las na rede social, Jason foi a comunidade. No vídeo divulgado, o artista fala sobre a doação de dinheiro. “Nós temos US$ 25 mil aqui. E vamos doar pela favela hoje. Estamos aqui no Brasil e vamos fazer algumas coisas boas, por pessoas boas”, disse.

Quando chegaram até o local, a dupla conheceu uma mulher que era mãe de um filho pequeno. Com a ajuda de um tradutor, ela contou que perdeu a sua mãe as 17 anos e teve o filho aos 18, após isso saiu do estado em que morava para ir viver no Rio. Ao ser perguntada sobre o seu maior sonho, ela respondeu que era “garantir que meu filho seja criado em condições seguras”.

Após isso, Zachery perguntou o que precisaria para a mulher sair da favela e a resposta foi que ela gostaria de se formar e ser advogada. Nesse momento, Jason indagou o quanto custaria isso e ela respondeu que seria cerca de R$ 100 mil.

O artista então pediu para que o tradutor revelasse para ela que eles custeariam todas as despesas dos seus estudos. Emocionada, ela afirmou: “As pessoas devem acreditar nelas mesmas, porque as coisas encontram seu caminho”.

