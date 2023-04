27ª Festa da Linguiça de Maracaju dia 28

Uma das festas gastronômicas mais tradicionais de Mato Grosso do Sul começa no próximo dia 28 de abril, a 27ª Festa da Linguiça de Maracaju terá quatro dias de festa, com shows, atividades culturais e gastronomia regional. Com apoio do governo de MS por meio da Fundação de Cultura, a dupla Munhoz e Mariano abre a festa no dia 28 com show gratuito.

Nos dias 30/01 e primeiro de maio das 9h às 11h e 13h às 17h serão realizadas as carteiras de artesão. A carteira é gratuita e é emitida após o registro do artesão no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab). Para confirmação do registro, o artesão passa por uma prova de habilidades técnicas, cuja aprovação é da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Para o presidente da FCMS, Max Freitas “A Festa da Linguiça de Maracaju é uma das mais tradicionais do nosso estado por isso é muito importante que o governo apoie essa comemoração, e assim levamos um show gratuito de abertura da festa para a população dando acesso à cultura para o maior público possível”.

A linguiça do município de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, é um desses produtos artesanais que, de tão famosos na região, movimentam a economia local. A tradição dessa linguiça foi uma herança dos primeiros colonizadores de Maracaju, vindos principalmente de Minas Gerais, eles dominavam a técnica da produção, só que com a carne de porco.

À medida que as comitivas avançavam na viagem, os suprimentos acabavam e os tropeiros improvisaram uma receita com ingredientes da região. Foi aí que entrou o traseiro do boi, aproveitando a fartura da criação em Mato Grosso do Sul.

O embutido se tornou a forma que os antigos encontraram para conservar os cortes nobres, já que na época não existia geladeira.

Festa da Linguiça

Criada em 1994, a Festa da Linguiça nasceu de um projeto do Rotary Club de Maracaju que buscava divulgar e valorizar a iguaria mais famosa da cidade. Os anos foram passando, as parcerias sendo firmadas, e o evento alcançou proporções internacionais, atraindo turistas de várias partes do Brasil e também fora dele.

A parte gastronômica foi se juntando a outros atrativos como shows nacionais, exposição de veículos, máquinas e implementos, parque de diversões, artesanato, fazendo da festa um dos principais eventos turísticos de Mato Grosso do Sul.

O sabor único no mundo. Preparada somente com carnes de primeira e temperada com ingredientes tradicionais misturados a itens curiosos, como o suco de “laranja azeda”, por exemplo, fazem com que o sabor dessa iguaria seja inimitável.

O preparo é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo do charque.

A 27º da Linguiça de Maracaju é organizada pelo Rotary Club de Maracaju, Casa da Amizade com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura de MS e Prefeitura de Maracaju, além de parceiros da iniciativa privada. Toda a renda arrecadada é revertida para projetos assistenciais e ações dos rotarianos no município.

