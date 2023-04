Marisa Monte retorna a Campo Grande: Um show após duas décadas

Marisa Monte, uma das maiores figuras musicais brasileiras, irá se apresentar no dia 28 de abril as 21:45hrs em Campo Grande, com a sua turnê “Portas” para promover seu disco solo de mesmo nome. A cantora irá performar no ginásio Guanandizão após 20 anos sem retornar para a capital.

O espetaculo será reforçado pela segurança policial em torno do ginásio e contará com 100 seguranças particulares, serviço de bombeiros, guarda municipal e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Sobre o álbum

“Portas” é o décimo álbum de estúdio da cantora e compositora brasileira Marisa Monte, lançado em 2021. O álbum é uma mistura de vários estilos musicais, incluindo samba, jazz, MPB e música eletrônica, e apresenta uma mensagem de reflexão sobre a vida, a morte e a renovação.

No disco, Marisa Monte aborda temas como amor, família, amizade, solidão e saudade, explorando as várias facetas das emoções humanas. O álbum também aborda questões políticas e sociais, como a desigualdade social e a violência doméstica.

A mensagem principal de “Portas” é sobre a importância de abrir novas portas e buscar novas oportunidades, mesmo diante dos desafios e dificuldades da vida. As letras das músicas incentivam os ouvintes a não desistir dos seus sonhos e a continuar lutando por aquilo em que acreditam. Ao mesmo tempo, o álbum também reconhece a importância de fechar algumas portas, deixando para trás aquilo que não é mais útil ou saudável em nossas vidas.

Serviço:

Os ingressos variam de preço entre R$200 a R$1000 e podem ser comprados fisicamente na loja Hoover localizado no shopping Campo Grande.

Também é possível realizar a compra online pelo site:

https://www.eventim.com.br/event/marisa-monte-portas-tour-ginasio-de-esportes-guanandizao-16353057/

Para mais informações ligue através do contato: (67) 99156-4363.

