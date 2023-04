Prefeitura divulga lista de interessados em processo seletivo da Capital

A relação de candidatos inscritos em processo seletivo simplificado para profissionais interessados em atuar na função de Gestor de Operações (Engenharia Elétrica), Gestor de Operações (Orçamentista), Gestor de Operações (Desenhista/Projetista) e Técnico de Operações (Eletricista) da Prefeitura de Capital, foram publicadas hoje (18), no Diogrande, com número n. 7.020 .

Os aprovados também podem ser representados por um pessoa munida de instrumento de procuração, com firma reconhecida em cartório e documento de identidade com foto (original e cópia) do procurador.

Os candidatos ou procuradores devem comparecer pessoalmente no Plenarinho do Paço Municipal, localizado na Rua Dr. Arthur Jorge, n. 500, com datas e horários informados no anexo único do Diogrande de hoje, a partir da página 04.

Confira no link, os aprovados: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI4NjE5In0%3D.pdf

