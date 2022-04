Festa da Linguiça de Maracaju 2022 atrai turistas com cardápio maravilhoso e show de Marcos e Belutti

Criada em 1994, a Festa da Linguiça de Maracaju nasceu de um projeto do Rotary Club que buscava divulgar e valorizar a iguaria mais famosa da cidade.

Os anos foram passando, as parcerias sendo firmadas, e o evento alcançou proporções internacionais, atraindo turistas de várias partes do Brasil e também fora dele.

A parte gastronômica foi se juntando a outros atrativos como shows nacionais hoje (30) tem show de Marcos e Belutti, no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, exposição de veículos, máquinas e implementos, parque de diversões, artesanato, fazendo da festa um dos principais eventos turísticos de Mato Grosso do Sul.

Cardápio show

A última edição o cardápio da Festa da Linguiça foi alvo de elogios e foi composto de:

– Arroz branco;

– Arroz com guariroba;

– Vinagrete;

– Repolho agridoce;

– Mandioca;

– Creme de milho;

– Farofa;

– Carne bovina;

– Tradicional linguiça de Maracaju

O Buffet é livre e o visitante do evento pode servir a vontade.

Sabor único

O sabor único no mundo. Preparada somente com carnes de primeira e temperada com ingredientes tradicionais misturados a itens curiosos, como o suco de “laranja azeda”, por exemplo, fazem com que o sabor dessa iguaria seja inimitável.

O preparo é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo do charque.

Com informações do site Maracaju Em Foco.