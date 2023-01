Governo investe R$ 1,6 milhão no Carnaval

O Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura (FCMS), assinou o termo de fomento que disponibiliza R$ 1, 6 milhão para a promoção das duas maiores festas que acontecem em MS: Corumbá e Campo Grande. As Ligas Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) e Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc) vão promover o carnaval de rua e o desfile das escolas de samba da Cidade Branca, enquanto a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) promoverá a festa da Corte de Momo na Cidade Morena.

Segundo o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a festa popular movimenta a economia e o turismo do Estado e o Governo não poderia deixar de participar, através deste fomento da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC). “Investir em cultura é investir em inclusão, além disso, o Carnaval significa fomentar o turismo e a economia dos municípios”, disse Eduardo Riedel.

O secretário da pasta mais transversal do Governo do Estado, a SETESCC, que é responsável pela FCMS, Marcelo Miranda, ressaltou que a nova formatação da Secretaria foi pensada para fomentar e valorizar a cultura brasileira e sul-mato-grossense. “A nova formatação da SETESCC foi pensada para integrar as políticas públicas do governo, e o carnaval, festa popular que valoriza nossa cultura, traz entretenimento e fomenta o turismo tem um papel muito importante nesse novo momento.”, explicou Marcelo Miranda.

Já o diretor presidente da FCMS, Max Freitas salienta a importância, o apelo cultural e o benefício que o carnaval traz para o Estado: “O carnaval é uma festa que apoia o comércio local e aumenta o fluxo turístico nas cidades. O investimento na cultura e os recursos que a folia geram ficam para os municípios e para o Estado, além de podermos contribuir com este momento de lazer e acesso cultural para a população e festas cheias de atrações”, conclui Marx Freitas.

