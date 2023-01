Escolas de samba a todo vapor para o carnaval 2023

Escolas de samba da Capital se preparam para desfile deste ano, que deve voltar ao normal, depois de três anos

As escolas de samba, tanto da Capital quanto de Corumbá, estão com força total, entusiasmo e altas expectativas para os desfiles do carnaval 2023, em fevereiro.

Francis Fabian, presidente da Deixa Falar, escola tricampeã em 2022, fala ao jornal O Estado o que espera para 2023. “A expectativa de nossa diretoria e comunidade da Deixa Falar é levar para a avenida um Carnaval multicolorido e alegre, através da visão de um Pierrot, exaltando, desta feita, a alegria e, sobretudo, a história e cultura do maior espetáculo a céu aberto, onde a inspiração nos permite viajar de Tia Ciata à Comédia de l’Arte”, afirma, citando aquela que é considerada a “mãe” do samba, e complementa: “Contamos ainda com a bateria ‘Filhos de Jorge’ comandada pela mestre Nayara Thomaz.”

Sobre o tema escolhido pela agremiação, ele explica que vai levar para a avenida um breve relato sobre a história de carnavais de outros tempos. “O nosso enredo ‘Carnavalis’ levará, para a passarela do samba, um breve relato sobre a história dos carnavais de outrora, as tradições dos blocos de rua, os grandes bailes de salões, os carnavais em volta dos coretos nas pracinhas, os desfiles de fantasias, até os tradicionais carnavais na Cidade Morena”, explica.

“Salvador Dodero será um dos homenageados pela sua importância nos grandes ‘Bailes do Havaí’ no Rádio Clube e pela sua trajetória em várias escolas de samba de Campo Grande, bem como, nomes que são considerados raízes do nosso carnaval. A trilogia em destaque no nosso enredo fica marcada pelo triângulo amoroso, ou seja, o Pierrot, a Colombina e o Arlequim.”

Francis ainda destaca o ponto forte da agremiação. “O grande forte da Deixa Falar é o talento de profissionais que se dedicam às confecções de nossas fantasias e alegorias com muito amor e competência. É claro que entramos na passarela do samba para competir e mostrar o nosso trabalho e criatividade, que vão desde a reciclagem de matéria-prima à criação de um bom enredo, desenvolvido em união com a nossa comunidade.”

Igrejinha

O assessor da escola Igrejinha, que lançou o samba-enredo no último domigo (15), Douglas Salgueiro, afirma que a escola já trabalha no fechamento do planejamento. “Os trabalhos estão a todo vapor, já estamos trabalhando nas fantasias e fechando o planejamento para execução dos carros. O enredo fará uma viagem ao universo infantil, por meio de contos, personagens, brinquedos e brincadeiras, um convite a todos voltarem a ser criança”, adianta Douglas.

Salgueiro comenta, também, que os integrantes da escola estão bastante entusiasmados e confiantes. “Acreditamos, sim, na possibilidade de título, através da força dos nossos segmentos e da nossa comunidade, alinhada ao trabalho da comissão de carnaval, que vem acertando desde a escolha do enredo e do samba, até o planejamento e execução do desfile. Podem esperar uma Igrejinha forte, alegre, inovadora e luxuosa!”

Segundo Marilene Pereira de Barros, presidente da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande): “As expectativas para o carnaval deste ano são altas, porque no ano passado foi tudo muito diferente do normal, foi fora de época, com tudo muito reduzido, mas este ano deve voltar tudo ao normal, estamos todos trabalhando para isso”. Marilene é, também, presidente da Catedráticos do Samba, que neste ano vai homenagear a cidade de Coxim, e afirma que a agremiação está, também, trabalhando a todo o vapor. “No ano passado, nós ensaiávamos toda quinta- -feira, este ano, estamos ensaiando todos os dias”, comenta.

A Vila Carvalho é outra que tem ensaiado de forma intensiva para o desfile. “Estamos com os trabalhos a todo o vapor e, desde o dia 5 de janeiro, nossos ensaios são de quinta-feira a domingo, sempre às 19h, na sede da escola”, afirma Mestre Wlauer Carvalho, o representante da escola.

Os desfiles em Campo Grande foram definidos para os dias 20 e 21 de fevereiro, na Praça do Papa, com expectativa de público variando entre 30 e 40 mil pessoas.

Para que o evento seja possível, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), fará um repasse de R$ 400 mil, montante a ser dividido entre as oito escolas de samba da Capital, que são a Deixa Falar; Unidos da Vila Carvalho; Igrejinha; Catedráticos do Samba; Cinderela Tradição do José Abrão; Unidos do Aero Rancho; Unidos do Cruzeiro; e a Herdeiros do Samba.

Para obtermos mais detalhes, entramos em contato com a Sectur, mas a resposta da secretária adjunta, Clarice Benites, foi de que ela não tem autorização para falar sobre o assunto ainda.

Em Corumbá

Assim como na Capital, as escolas de samba já estão a todo o vapor também em Corumbá para o carnaval deste ano, tendo, inclusive, definido os sambas-enredo para os próximos desfiles, que serão realizados nos dias 19 e 20 de fevereiro, com cinco apresentações em cada noite.

Segundo o presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá), Victor Raphael de Almeida, os sambas foram lançados nas plataformas digitais desde 27 de dezembro. “De forma gratuita no YouTube, Spotify, Deezer, da mesma forma que aconteceu no ano passado. Os enredos, ou seja, os temas, já estão definidos desde o mês de outubro, seguindo o cronograma estabelecido pela Liga.”

Para 2023, Victor afirma que a variedade de temas será o diferencial, destacando a criatividade das agremiações e todo o trabalho, já desde o início do ano, para dar “vida” aos temas e atrair o público.

Assim, no cronograma definido para o evento, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Caprichosos de Corumbá abre as apresentações trazendo o enredo: “Kaô Cabecillê, a Caprichosos saúda o grande Rei de Oyô, o senhor da justiça, o Orixá do equilíbrio, Xangô!”.

A campeã de 2022, Mocidade Independente da Nova Corumbá, é a segunda da noite, com o enredo: “A Nova Corumbá vem expor o indivíduo criador da desigualdade, o verdadeiro monstro da sociedade”.

A terceira escola da primeira noite de carnaval, a Império do Morro, entra na avenida exaltando a “História da Minha História”, seguida pela Marquês de Sapucaí, com o enredo: “Os mistérios do Egito”. Para encerrar a primeira noite de desfiles a Acadêmicos do Pantanal vai apostar no enredo: “Será que seu signo combina com o meu?”.

Na segunda-feira (20), a primeira escola a se apresentar é a Estação Primeira, que trará o enredo: “Hoje tem alegria… Tem sim, senhor! Batam palmas que o Circo chegou!”.

A Imperatriz Corumbaense seguirá homenageando personalidades e desta vez “Dr Hélio Mandetta – Uma verdadeira história de amor vivida pelo movimento humano” é o tema escolhido.

A Major Gama traz o enredo “Dourados, Portal do Mercosul: A cidade que é só felicidade!”. A Pesada retratará no enredo uma das tradições mais antigas e que fazem a alegria da criançada em Corumbá: “São Cosme e São Damião, que a doçura e a inocência da criança invada nossos corações”.

Para encerrar os desfiles em 2023, a Unidos da Vila Mamona apostará no enredo de amor: “Os mais doces versos que escrevi revelam a minha carta de amor pela cidade em que nasci”. Segundo Victor, mesmo antes da virada do ano, as agremiações já estavam trabalhando firme na preparação. “Em janeiro intensificaram os ensaios musicais”, conclui.

