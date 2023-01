Índios colhem alimentos plantados com incentivo do Governo

Moradores da Aldeia Lalima, em Miranda, começaram a colher os produtos plantados graças ao Proacin (Programa de Apoio às Comunidades Indígenas), executado pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Em 2022, as aldeias de Mato Grosso do Sul receberam investimento total de R$ 9,2 milhões. O valor corresponde à compra de insumos e manutenção de equipamentos para fomentar a produção. De janeiro a dezembro do ano passado, a Agraer entregou 14.996 toneladas de calcário às comunidades indígenas de janeiro a dezembro, que custaram R$ 5.382.344,34.

A comunidade indígena da Aldeia Lalima recebeu sementes, combustível para os maquinários e assistência técnica da Agraer. Melancia, maxixe, abobrinha, abóbora e milho colhidos são usados para alimentar as famílias dos agricultores familiares e o excedente é vendido para gerar renda para os índios. A engenheira agrônoma e extensionista do escritório da Agraer em Miranda Lidiane Vieira da Silva afirma que são atendidas 77 famílias no local. Os indígenas também receberam sementes de feijão em 2022, mas o plantio do grão deve começar em 2023.

“Nós plantamos em outubro. Depois da pandemia, foi a primeira vez que recebemos os insumos. Além da Agraer, também tivemos ajuda da Prefeitura local”, afirma Elifélio de Souza Polidório, uma das lideranças da Aldeia Lalima.

Investimentos

Esse fertilizante foi empregado no plantio das 122.152 toneladas de sementes entregues às aldeias. Desse total, 80 mil toneladas são de milho tipo AL Bandeirantes, 16 mil de milho cativerde, 26 mil de feijão e os 152 mil restantes de hortaliças e frutas diversas, como abóboras, melancia, maxixe, entre outros.

De nada adiantaria esse apoio sem os equipamentos corretos para manejar e preparar o solo. Por isso, foram gastos R$ 2.123.090,00 no conserto de tratores e na compra de combustível para que os indígenas pudessem operá-los.

Leia mais: Aldeias indígenas receberão 137,6 toneladas de sementes para plantio de feijão, milho e hortaliças