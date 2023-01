Marina Dalla é atração musical no Quintal Sesc desta sexta-feira

Nesta sexta-feira tem muita música e apresentações de graça e ainda opção para quem gosta de cantar, pois um karaokê também estará disponível, no espaço que fica, no estacionamento do Shopping Campo Grande, na capital.

A programação começa a partir das 17h, com contação de histórias com a Trupe Guavira e música com o Projeto Social Livres. Quem gosta de cantar, pode aproveitar ainda o Karaokê Musical.

O grupo New York Cirkus anima a noite trazendo toda a magia do circo para a criançada. A apresentação musical fica por conta da cantora Marina Dalla.

Realizado todas as sextas-feiras no estacionamento da Riachuelo no Shopping CG, o Quintal Sesc oferece ainda espaço kids, com recreação, brincadeiras e pinturinha para as crianças, além de ser Pet Friendly, com espaço exclusivo para os bichinhos.

Além das atrações culturais, o local ainda conta com feirinha natural de frutas, legumes e verduras, quiosques e food trucks.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.