Segunda edição do “Agita Dourados” acontece neste próximo sábado

No sábado, 9 de março acontece a segunda edição do Agita Dourados. O evento tem como promoção, diversas práticas esportivas, a saúde e o lazer. Toda a população pode participar das atividades. O local, desta vez é no Parque Rego D’Água, das 15h às 23h.

Nesta edição haverá competição de vôlei de areia misto, beach tênis e futsal X1. Para participar dessas modalidades é necessário realizar inscrição previamente, no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o ‘Jorjão’.

Também serão realizadas aulas e apresentações de treino funcional, zumba, fit dance, ritmos, Pilates no Solo, karatê, capoeira e judô.

Na área da saúde, serão realizadas Avaliação Nutricional e Consumo Alimentar, Auriculoterapia, Aferição de pressão e Teste de Glicemia, Orientação Nutricional voltadas a Atividade física e Bioimpedância.

O Agita Dourados ainda conta com a Feira de Economia Criativa e praça de alimentação com Food Trucks.

A novidade faz parte da ampliação do Desenvolve Dourados e Ação e seguindo os moldes da ação principal, vai percorrer toda a cidade, onde cada edição acontece em um parque diferente, que receberá revitalização completa.

SERVIÇO

2° AGITA DOURADOS

Data: sábado, 9 de março

Horário: Das 15h às 23h

Local: Parque Rego D’Água

Inscrições para vôlei de areia misto, beach tênnis e futsal X1 seguem abertas até a sexta-feira (8/3) no ‘Jorjão’, das 8h às 12h. Para mais informações, a Funed está à disposição através do telefone/WhatsApp (67) 98163-0325.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.