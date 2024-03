Quinta-feira em MS será quente e com possibilidade de tempestades

A quinta-feira (7) em Mato Grosso do Sul será marcada por pancadas de chuva e altas temperaturas, com máximas que podem alcançar os 34ºC, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As condições meteorológicas indicam um cenário variado em todo o estado, com alertas para risco de chuva intensa e rajadas de vento atingindo até 60 km/h em todos os municípios. condição que deve se repetir sexta-feira (8).

Campo Grande amanheceu com o céu parcialmente coberto e com temperatura de 21ºC, de acordo com o Inmet, com máxima prevista de 32ºC. Na região sul do estado, e na fronteira com o Paraguai, a quinta-feira em Dourados e Ponta Porã, começa com os termômetros na casa dos 23ºC, podendo atingir 33ºC de máxima.

Já na região pantaneira, as máximas previstas são ainda mais elevadas, em Aquidauana e Porto Murtinho, a mínima prevista é de 23ºC e a máxima deve chegar aos 35ºC. Em Corumbá, o dia começa com 24ºC e há possibilidade de atingir 37ºC de máxima.

As demais regiões do Estado também devem registrar máximas acima dos 30ºC. Coxim, no norte, tem máxima prevista de 34ºC, Naviraí, a máxima está prevista para 30ºC, enquanto Nova Andradina e Bonito alcançarão os 31ºC. Três Lagoas e Nova Alvorada do Sul registrarão 32ºC, e Paranaíba e Água Clara podem esperar temperaturas de até 33ºC.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) emitiu um alerta para tempestades, destacando que as regiões central, nordeste e leste do estado são as mais propensas a esses eventos climáticos.

A previsão é de volumes significativos de chuva em alguns municípios, com destaque para 15 milímetros previstos em Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá e Coxim. Dourados e Três Lagoas podem receber 10 milímetros de chuva ao longo do dia.

Com informações do Cemtec e Inmet.

