Processo seletivo do Hospital Regional abre 122 vagas para a enfermagem

Foi aberto hoje (5) pela Funsau (Fundação Serviços de Saúde), um processo seletivo simplificado para contratar 40 enfermeiros para atuarem no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

As inscrições poderão ser realizadas a partir de amanhã, 7 de março, apenas pelo site www.concursos.ms.gov.br . Podem participar da seleção todo o profissional que possua os requisitos básicos e demais condições especificadas no edital que poderá ser consultado através do link.

Com mais esse o processo seletivo, o HRMS amplia para 122 o número de vagas disponíveis para profissionais da enfermagem, visto que segue vigente o período de inscrições para o concurso público do hospital que oferece 30 vagas para enfermeiros e 52 para técnicos de enfermagem.

As inscrições para o concurso público com 279 vagas para diversas áreas podem ser realizadas até o dia 15 de março, exclusivamente pelo site www.selecon.org.br.

