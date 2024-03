Programa Sorrisos Dourados leva serviços odontológicos ao público infantil de dois bairros da cidade

O programa “Sorrisos Dourados” que tem com objetivo de garantir o acesso aos serviços de saúde bucal a população infantil mais vulnerável do municípios estão nis bairros Jóquei Clube e Jardim Carisma.

Segundo a programação do Núcleo, as equipes de Saúde Bucal, com as cirurgiãs-dentistas Andrea Brambilla e Cristiane Cerveira Martins, atendem com o consultório móvel estacionado nesta segunda (4) e terça (5) na UBS do Jardim Carisma. A partir de quarta-feira (6), o atendimento acontece na UBS do Jóquei Clube.

Não há prazo para que o Odontomóvel deixe essas localidades, enquanto houver atendimentos agendados, as equipes continuam nos bairros, segundo a organização do programa.

Os serviços realizados no consultório do Odontomóvel são completos. “As profissionais que atendem as crianças fazem todo o procedimento clínico que poderia ser feito em qualquer outro consultório. São poucos os casos que precisam ser encaminhados para um tratamento mais específico”, completa Elza.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.