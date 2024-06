1º Festival de Ioga no Parque das Nações Indígenas está com inscrições abertas

Um tapete ou uma canga, água e protetor solar. São esses objetos que você precisa levar para participar da primeira edição do Festival de Ioga no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, que acontecerá no dia 23 de junho.

A realização é do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), em parceria com diversas instituições. O objetivo do evento é promover a prática de ioga e atividades físicas para melhorar a qualidade de vida dos participantes, proporcionando um dia de bem-estar e conexão com a natureza.

O Festival terá início às 7 horas, com uma caminhada e prossegue até 9 horas, com aulão de ioga conduzido pelos professores da Associação dos Professores de Ioga e da Associação Ioga para Todos CG. As crianças também terão uma aula de ioga especial, além de “espaço kids” para diversão. Às 10h30 será feito uma abraço simbólico na lagoa e mantra.

“O Festival de Ioga é uma oportunidade única para integrarmos atividades físicas e práticas de bem-estar em um ambiente ao ar livre, em plena harmonia com a natureza. Convidamos todos a participarem e aproveitarem essa chance de cuidar da saúde e da mente em um espaço tão especial”, diz o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, também reforça o compromisso em promover ações que estimulem um estilo de vida saudável e equilibrado. “Este festival é uma prova do nosso compromisso em promover atividades que incentivem o bem-estar, o lazer e a qualidade de vida da população sul-mato-grossense. Nós agradecemos todas as parcerias que farão este festival ser muito mais completo”.

Para se inscrever (clique aqui).

Os participantes que possuírem tapetes de ioga devem levá-los para melhor aproveitamento da aula e também vestir-se com roupas adequadas. As inscrições são gratuitas, limitadas e vão até o dia 22 de junho. Além de se inscreverem os participantes devem levar 2 kg de alimentos não perecíveis. Os primeiros 500 inscritos receberão uma camiseta do evento

Com informações da Fundação de Esporte de MS.

