Cinemark oferece ingressos de cinema a R$ 12 até dia 19 de junho

A partir desta semana, o Cinemark disponibiliza ingressos pelo preço único de R$ 12. O preço especial é válido de segunda a quinta, exceto feriados, até dia 19 de junho, para todos os complexos Cinemark que contam com salas convencionais, em sessões 2D e 3D.

A programação da primeira semana – de 27 a 29 de maio – conta com “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, “Planeta dos Macacos: O Reinaldo”, “Amigos Imaginários”, a cinebiografia da cantora Amy Winehouse “Back To Black”, a comédia nacional “De Repente, Miss!” e “The Shift – O Deslocamento”. Além destes títulos, está em cartaz o filme do Garfield para a criançada e “O Tarô da Morte” para gostos específicos.

Os próximos lançamentos também entram na promoção, de acordo com as suas respectivas datas de estreia, como a reexibição de “Harry Potter – O prisioneiro de Azkaban”, o nacional “Meu Sangue Ferve por Você”, “Bad Boys: Até o Fim”, “Grande Sertão”, “Avassaladoras 2.0”, “Assassino por Acaso”, entre outros.

Combo promocional

Nos dias promocionais, teremos duas opções de combos** por um valor especial:

Combo 1 R$29: 1 pipoca média salgada + 1 bebida (P) + 1 água

Combo 2 R$49: 2 pipocas médias salgadas + 2 bebidas (P) + 2 águas

E membros Cinemark Club ainda possuem mais uma vantagem nos combos:

Combo 1 R$29: 1 pipoca média salgada + 1 bebida (P) + 1 água + 1 twix***

Combo 2 R$49: 2 pipocas médias salgadas + 2 bebidas (P) + 2 águas + 2 twix***