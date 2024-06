Feirão da Empregabilidade oferece 203 oportunidades para contratação ágil

Para propor dinamicidade aos processos seletivos e aproximar empresas contratantes e candidatos que estão em busca de empregos, a Fundação do Trabalho de MS(Funtrab), organiza para esta terça-feira (11), o Feirão da Empregabilidade.

Estarão presentes as equipes de recrutamento de 12 empresas nos segmentos de frigorífico, construção civil, rede de supermercados, empresa de telecomunicações, relojoaria, couros, restaurantes, loja de calçados, rede hospitalar, informática. São 203 oportunidades para contratação de forma ágil, além das mais de 1,4 mil oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.

Vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Funtrab, alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como intermediadora entre o trabalhador e a vaga.

O Feirão acontece no piso térreo da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 08 às 11 horas. Interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para se cadastrar.

