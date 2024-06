Com aumento de 40% de filiados, PL é o partido que mais cresceu em MS

Pollon coloca o PL em 39 pré-candidaturas a prefeituras do Estado e nomes para a vereança nas 79 cidades

Muito diferente de 2020, o Partido Liberal atuará com protagonismo nas eleições deste ano, é o que sinaliza pelo momento as pré-candidaturas da sigla em Mato Grosso do Sul. Resultado de um trabalho inédito de construção de bases, montagem de diretórios em todas as cidades do Estado e uma triagem rigorosa para definir pré-candidatos a prefeito.

“Em números absolutos foi o que mais cresceu em Mato Grosso do Sul, estivemos pessoalmente em todos os municípios, nossa equipe se faz presente constantemente em todos os municípios”, explica o deputado federal Marcos Pollon, presidente regional do PL e gestor do partido responsável pela estratégia do aumento significativo de membros e pessoas interessadas em participar futuramente da campanha eleitoral.

Exemplo para boa parte dos militantes, justamente pelo feito que alcançou há dois anos, o parlamentar tem sido uma espécie de mentor, e parceiro fundamental aos que vivem pela primeira vez uma pré-candidatura no PL. Eleito em 2022, com mais de 100 mil votos, Pollon naquela ocasião não contou com uma estrutura semelhante a da maioria dos favoritos para uma vitória, o que não o impediu de se conectar ao desejo popular de mudança.

Entre os destaques dessa experiência, a fidelidade absoluta a bandeiras de Jair Bolsonaro, coerência sobre propostas do mandato e muita dedicação na rotina de campanha, quanto a buscar apoiadores. Ritmo forte de performance, que, aliás, Pollon manteve nos seus primeiros anos como deputado federal, visitando todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul para mapear a distribuição emendas.

Levantamento que em 2024 já significa o encaminhamento de 137 ordenamento de recursos para todas as cidades do Estado, privilegiando destinações para a Saúde, em sua maior parte, mas também ao fomento do Tiro Esportivo, Assistência Social e apoio a entidades do Terceiro Setor, por exemplo. Dinheiro do contribuinte, que por meio do parlamentar federal, vice-líder do PL na Câmara dos Deputados, volta em R$ 37 milhões para importantes investimentos na sociedade.

“Encontramos pessoas que acreditam em uma nova política e compartilham da necessidade da construção de um partido que represente a direita sul-matogrossense. Este é só o começo”, destaca Pollon sobre a “transformação conservadora” que tem promovido com lideranças em todo o Estado.

Aumento de 40% e agora o terceiro maior de MS após Pollen

Veja em quais locais o PL confirma que disputará prefeituras, partido que ampliou em 40% a mais o seu quadro de filiados nos últimos dois anos. Em números absolutos a legenda se tornou a terceira maior em membros no Mato Grosso do Sul, ao atingir 19 mil pessoas.

* Água Clara: Dr. Ludowico

* Alcinópolis: Manoel Nunes

– Amambai: Zé Bambil

* Aquidauana: Dr. Vitinho

* Antônio João: Adriano Brum

– Bataguassu: Dan Veterinário

– Batayporã: Anderson Paes

* Bela Vista: Leandro Dindo

– Bonito: Jorginho Figueiredo

– Caarapó: Alessandro Paulino

* Coronel Sapucaia: Lindo Kefler

– Cassilândia: Marcelo Pelarin

* Corguinho: Ayres Cândido

– Corumbá: Pastor André

– Coxim: Salette Bell

* Dourados : Gianni Nogueira

* Eldorado: Oseas de Souza

– Guia Lopes da Laguna: Drº Max

– Iguatemi: Juliana Lara

– Ivinhema : Adão Gouveia

* Inocência: Willian do Incon

– Itaporã: Edilson Bigatão

– Jardim: Lizete Bazzo

* Jaraguari: Dr. Luiz

– Jateí: Odair Pereira

– Maracaju: Rovilson Corrêa

– Naviraí: Rodrigo Sacuno

– Nova Andradina: Arion de Souza

* Paraíso das Águas: Ronivaldo Carvalho

– Paranaíba: Robson Resende

* Pedro Gomes: Delegado Murilo

– Porto Murtinho: Elton Atele

– Ribas do Rio Pardo: Paulo Tucura

* Rio Negro: Seu Milton

– Rochedo: Ronaldo Mazone

* Sidrolândia: Rodrigo Basso

– Sonora: Aurélio, o Careca da Recuperadora

– Três Lagoas: Paulo Veron

Com informações da assessoria