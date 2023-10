1º Festival de Empreendedorismo de MS, o Empreendefest, conecta empreendedores em Campo Grande

Na última, sexta-feira dia 6 de outubro, o Bosque Expo, localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi palco do encerramento do primeiro Festival de Empreendedorismo do estado, o Empreendefest. Com a presença de nomes renomados do mercado e mais de 80 expositores, o evento gratuito se destacou como um espaço de inspiração, networking e oportunidades para empreendedores de diversas áreas.

O Empreendefest atraiu não apenas aqueles que já estão consolidados no mundo dos negócios, mas também empreendedores iniciantes que buscavam expandir seus horizontes e compartilhar experiências. Dentre os expositores, estava Tatiana Santos, uma ceramista e ilustradora, de 30 anos, dona do Intento Studio, trouxe sua arte para o festival.

Em uma conversa exclusiva com o jornal O Estado, Tatiana compartilhou sua jornada empreendedora e o que a motivou a se aventurar no mercado sul-mato-grossense.

“Na verdade, foi durante e depois da pandemia. Sou formada em gastronomia e trabalhava na área, mas retornei a Campo Grande quando tudo estava fechado devido ao lockdown. Foi então que comecei a trabalhar com ilustrações e, nesse processo, conheci mais artistas e me interessei pela cerâmica, tudo online. Quando as coisas começaram a se normalizar, busquei um curso de cerâmica com a Andreia Lacert, que se tornou uma amiga e depois participei de feiras como o Bosque da Paz, Campão Cultural e Feira do Balaio. Foi aí que surgiu a necessidade de aprimorar minha formação e me tornei uma Microempreendedora Individual (MEI), fazendo um curso do Sebrae Delas”, explicou Tatiana.

O Empreendefest se destacou por seu tamanho e alcance, surpreendendo até mesmo Tatiana: “Fiquei um pouco nervosa porque não imaginava que o evento seria tão grande. Quando cheguei aqui ontem, pensei ‘meu Deus, como é grande’, mas acho isso ótimo. Fico feliz em ver as pessoas apreciando e conhecendo minha arte, porque vendo muito pela internet e não tenho esse contato tão direto e humano. Presencialmente é mais completo, com uma troca legal de vários lugares, modalidades e outros artistas e artesãos. Estou muito feliz.”

Tatiana observou que o movimento no evento aumentou consideravelmente de um dia para o outro, ganhando seguidores em suas redes sociais e encomendas. Ela ressaltou a importância das feiras para empreendedores como ela, que ainda não têm um site online estabelecido: “As feiras me ajudaram muito a ser reconhecida. Uma pessoa me conheceu em tal feira, e as pessoas que frequentam a feira são as mesmas, uma vai puxando as outras. Essas feiras são muito importantes, não só para mim, mas para todos os artesãos e autônomos, porque é muito difícil fazermos tudo sozinhos, desde o financeiro até a produção. É um processo criativo que leva tempo, então a visibilidade que as feiras proporcionam é essencial.”

A experiência de Tatiana no Empreendefest destaca a relevância de eventos como este, onde o networking e a visibilidade se tornam ferramentas cruciais para o crescimento de pequenos negócios e empreendimentos autônomos. Mesmo sem um site online consolidado, Tatiana encontrou no evento uma oportunidade única de interação direta com seu público, fortalecendo sua presença no mercado de artesanato e ilustração em Mato Grosso do Sul.

O 1º Festival de Empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, o Empreendefest, se encerrou com sucesso, deixando como legado a inspiração, o aprendizado e a conexão entre empreendedores que buscam ir além dos padrões e moldar um futuro de sucesso em suas respectivas áreas.

Confira o perfil prossifional de Tatiana aqui.

