Em sua terceira apresentação na Capital, o comediante Rodrigo Marques aborda sobre caprichos e desejos humanos com muito humor e ironia

Apresentador do programa “A Culpa é do Cabral”, o humorista Rodrigo Marques chega a Campo Grande com o famoso stand-up “Estamos Vivos”. Indicado para maiores de 14 anos, o evento acontece no Teatro Dom Bosco, a partir das 21h, neste sábado (7). Ingressos podem ser comprados pelo site oficial do evento e os valores variam conforme o setor.

Com seu novo espetáculo, Rodrigo aborda com muito humor sobre o ser humano e o seu ímpeto em agir por instinto. A partir das suas vivências e com muita franqueza, marca registrada do humorista, Rodrigo comenta sobre diversos temas, em específico a relação do homem e o meio social, com muita ironia e piadas.

Diante do tamanho sucesso gerado com suas apresentações no programa “A Culpa do Cabral”, em entrevista ao Jornal O Estado, o artista comenta sobre o programa, realizado em parceria com Rafael Portugal, Thiago Ventura e outros humoristas de renome, que destacou Rodrigo como uma das referências do humor Brasil afora.

“O programa foi um divisor de águas na minha carreira. Mudei para São Paulo por causa dele, e a partir disso, muita coisa mudou junto. Além de amar trabalhar com meus amigos há tanto tempo”, afirma Rodrigo.

Natural de Recife, e comediante há mais de 13 anos, Rodrigo adquiriu experiência com grandes humoristas brasileiros, nomes como Fábio Porchat, Oscar Filho, Danilo Gentili, João Valio, entre outros, já dividiram o palco com o artista. Em dias atuais, Rodrigo é um dos principais nomes do humor no país, com roteiros inéditos e originais, em 2019 gravou o seu primeiro especial de comédia “O Problema é Meu” em Recife, para quase duas mil pessoas, disponível no YouTube com mais de quatro milhões de visualizações.

Devido à repercussão de seu trabalho, em 2022, seu segundo especial foi lançado em um dos maiores streamings do mundo, a Netflix. Com o show “O Inimigo do Nível”, no qual o humorista conta histórias de uma viagem para Fernando de Noronha e aborda sobre o festival “Netflix Is a Joke”, que aconteceu em Hollywood, com diversos nomes da comédia mundial, apresenta outro trabalho de grande sucesso em sua carreira.

“Foi a realização de um sonho ver o meu trabalho que faço há tanto tempo sendo exibido para o mundo todo. É muito gratificante chegar nesses lugares, às vezes parece que nem caiu a ficha. Eu não sei nem dizer qual é o diferencial de sucesso porque isso é muito relativo. Mas o sucesso para mim sempre foi o meu público abraçar a minha comédia e gostar das minhas histórias”, afirma o comediante.

Quando o assunto é stand-up comedy, Rodrigo Marques é referência, seu canal no YouTube conta quase 800 mil inscritos e possui mais de cem vídeos inéditos, dos quais quatro já entraram nos ‘Em Alta’ da plataforma, fazendo com que o humorista chegasse a marca de mais de cem milhões de visualizações no canal. Em cartaz com o “Estamos Vivos” desde agosto, o comediante comenta que o show busca entender o porquê dos caprichos, vontades e desejos humanos e sobre a recepção do público com o espetáculo.

“É um show que fala sobre as vontades mais inerentes, básicas e inativas do nosso corpo. Tentando entender o porquê da gente gostar, da gente sentir tesão. O motivo de estarmos juntos, a família, de sexo, alimentação. É bastante divertido. Estou rodando com esse novo show desde agosto, e tenho adorado ver a reação do público por todas as cidades que passei. A recepção tem sido muito positiva”, revela Rodrigo.

O humorista já realizou shows pelo Brasil inteiro e pelo exterior também, sendo o primeiro comediante brasileiro a apresentar um show solo na Inglaterra e na Espanha. Em Campo Grande, Rodrigo já realizou apresentações no Teatro Glauce Rocha, Divina Choperia e agora estreia no Teatro Dom Bosco. Conforme salienta o produtor do evento, Bruno Damus, trazer Rodrigo para a Capital é trazer stand-up de qualidade para o público

“Acompanho a trajetória do Rodrigo Marques desde o começo da carreira. Tive o prazer em trazê-lo pela primeira vez com o projeto “Os Três Cervejeiros” em 2017, onde ele dividia o palco com Nil Agra e André Santi. O trouxe outras duas vezes com seus solos: O Inimigo do Nível e Paz de Darwin. RM para mim é um dos melhores nomes da comédia brasileira da atualidade. Estou bastante ansioso em ver seu novo trabalho: “Estamos Vivos” e é uma tremenda honra fazer parte dessa história!”, enfatiza o produtor.

Apesar de jornalista, é com suas observações sagazes, vocabulário e referências que Rodrigo se destaca como um dos maiores comediantes nacionais. Para o Rodrigo, o humor é uma arte que possui como propósito propiciar bons momentos e sentimentos para o ser humano, além disso, convida os campo-grandenses para o espetáculo.

“Eu considero o humor uma arte. A arte para mim é drama, humor, música, poesia, e todos têm o mesmo objetivo, é um ser humano tentando deixar outro ser humano melhor. É a fuga da realidade, é o prazer da mente e nada melhor que outro ser humano para conseguir que outro fique feliz. Vem assistir ao meu show novo, o ‘Estamos Vivos’, onde eu falo sobre os instintos mais básicos do ser humano e a perspectiva da sociedade sobre eles. Esse show está muito bom, tenho certeza que vocês vão gostar muito”, destaca o comediante.

SERVIÇO: Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 100, e podem ser comprados pelo site oficial do evento, acesse: www.spartaproducoes.com.br