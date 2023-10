Custo médio do coxão mole é de R$ 31,85, em Campo Grande

O mês começa mantendo a retração iniciada em setembro

Outubro inicia com o “pé direito” na lista de compras dos consumidores, em especial no setor de açougue, isso porque a carne bovina de primeira apresentou retração (-5,25%) quanto ao mês anterior. A queda ainda é vista nos comércios, onde o custo médio do coxão mole, por exemplo, foi de R$ 31,85, conforme dados da pesquisa de preço da cesta básica em Campo Grande, realizada semanalmente pelo jornal O Estado em seis supermercados

O quilo mais em conta para o alimento foi de R$ 27,98 no Fort, e R$ 34,99 foi o valor máximo vendido no Atacadão (25,05%). Houve queda do valor médio no quilo da carne bovina em 15 das 17 Capitais brasileiras, segundo último levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)

Já o arroz de 5 kg (Tio Lautério) teve a média de preço de R$ 23,41. Custando R$ 21,90 no Comper e Fort, e por R$ 24,90 no Nunes. A variação apontada foi de 13,70%.

O pacote de feijão de 1 kg (Bem-Te-Vi) apresentou uma variação de 39,22%, custando R$ 4,59 no Comper e Fort, e R$ 6,39 nas prateleiras no Atacadão. A média para o produto foi de R$ 5,04.

O óleo Concórdia de 900 ml foi encontrado custando R$ 5,09 no Atacadão e por R$ 4,65 no Comper e Fort (9,46%). A média para o item da cesta básica foi de R$ 4,80.

O macarrão com ovos (Dallas) custa entre R$ 3,89 no Comper e Fort, e por R$ 4,99 no Nunes. A variação apontada é 28,28% e a média é de R$ 4,31.

O leite Italac de 1 L teve uma média de R$ 4,88 entre os supermercados pesquisados. Custando R$ 4,45 no Fort e por R$ 5,39 no Nunes, variou 21,12%.

Na sessão de hortifrúti, o quilo da cebola é vendido por R$ 2,55 no Pires e por R$ 3,69 no Nunes, variando 44,71% e a média é de R$ 3,23.

Para o quilo do tomate, a média do valor apontada é de R$ 6,45. Custando R$ 4,99 no Nunes e R$ 8,59 o quilo no Assaí (72,14%).

Higiene e limpeza

Pela segunda semana seguida, o papel higiênico Neve com 12 unidades teve a maior variação dentre os itens da cesta básica, com 95,71%. Sendo vendido a R$ 18,90 no Atacadão e por R$ 36,99 no Nunes, a média é de R$ 26,31. Na semana anterior, a variação foi de 83,57%.

O creme dental Colgate de 90 g, custa R$ 4,19 no Comper e Fort, e R$ 5,55 no Pires. Variou 32,46% e o preço médio ficou em R$ 4,71.

Por –Michelly Perez

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.