Empresários celebram o leque de oportunidades proporcionado por meio do empreendedorismo

Evento realizado pelo Sebrae-MS reuniu representantes de diversos segmentos para a troca de experiências

O 1º Festival de Empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, o Empreendefest, finalizou ontem (6), com a presença de nomes renomados do mercado e mais de 80 expositores. O evento gratuito aconteceu no Bosque Expo, em Campo Grande. O jornal O Estado acompanhou de perto o último dia de evento e conversou com empresários de diferentes segmentos. Para eles, o empreendedorismo representa a oportunidade de ir além dos padrões.

O empreendedor no ramo de Aero Mosaico Levantamento de Drones, Daniel Gaban, 28 anos, participou do 1º Festival de Empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, o Empreendefest e detalhou como foi seu processo até entrar no ramo do empreendedorismo. “Queria trabalhar fora dos padrões, ter uma empresa criativa, com funcionários e espaços criativos. Meu serviço atende no mínimo oito ramos no Mato Grosso do Sul”, avaliou.

Daniel explica que seu trabalho funciona por meio do monitoramento remoto, que é uma técnica que obtém dados sem contato físico com o objeto e há quatro anos vem atendendo, principalmente o ramo da agricultura.

Representante da Arkad Irrigação Inteligente, João Lucas também marcou presença no 1º Festival de Empreendedorismo. Há quatro anos, a empresa atende o Estado. “Somos uma empresa sul-mato-grossense, que começou em uma área residencial, hoje atendemos residências de alto padrão, principalmente na área de paisagismo. Muitas pessoas não sabem, mas a irrigação economiza no consumo de água. Conseguimos economizar até 50%”, avaliou.

João Lucas ressalta a importância do evento, que é um momento de conhecer outros segmentos e trocar ideias, até mesmo fechar parcerias.

Igor Sanches, 30 anos é proprietário empresa Praxis Container, que nasceu na pandemia. Ele explica sobre a empresa e os benéficos. “Conseguimos construir um container no pátio da empresa e entregar em inúmeras cidades dentro e fora do Estado. Além de ser sustentável, não gera resíduo.”

Questionado sobre o porquê de empreender em Mato Grosso do Sul, Igor Sanches afirma que é natural do Estado. “Mato Grosso do Sul é novo, é o melhor lugar para começar algo do zero, tem um espaço de crescimento gigantesco, é diferente de São Paulo, onde tudo é mais difícil e com custo elevado”, finalizou.

Aline Oliveira é proprietária da SPA Capilar, localizado na cidade de Sonora, veio diretamente para participar do festival promovido pelo Sebrae. Ela é empreendedora no ramo capilar há quatro anos.

quatro anos. “Vi no empreendedorismo uma oportunidade, já que em Sonora não tinha nada específico que atendesse à demanda de transição capilar, algo procurado nos últimos anos.”

Suelli Barbosa da Silva, de 50 anos, é professora, artesã e trabalha na costura criativa. Ela entrou para o time do Sebrae em 2023 e desde então, acumula bons resultados. “Esse evento é o fechamento de um ano de muitas conquistas e aprendizados, em que acumulei cursos na área da costura criativa”, concluiu.

Por –Thays Schneider e João Santana

