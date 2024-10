16ª Mostra Cultural das Escolas Estaduais de MS: Arte e educação se unem em evento que prestigia trabalho de professores e alunos

Em uma escola, nem só matemática e língua portuguesa são ensinados, como muitos pensam. É lá, que os arte educadores e voluntários podem dar asas as imaginações de seus alunos e o resultado disso poderá ser visto na, que começou ontem (1) e vai até o dia quatro de outubro.

Com a mostra, os participantes ainda poderão mostrar seu talento na música, com o Festival de Música das Escolas Estaduais, o MS In Concert 2024, com apresentações no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. O evento é promovido pela SED (Secretaria Estadual de Educação) por meio da NUAC (Núcleo de Arte e Cultura).

Cores, sons e emoções vão tomar conta do Centro de Convenções. Sob a temática “Arte, Educação e Meio Ambiente – Gerando Bons Resultados com a Consciência Limpa”, o evento promete uma fusão única de arte e conscientização ambiental, com espetáculos de teatro, dança, música, cinema, dança, circo, pintura em tela, capoeira, fotografia e muito mais, refletindo o talento e a criatividade dos jovens sul-mato-grossenses.

Os alunos são inseridos nas atividades culturais por meio do programa ‘Arte e Cultura na Escola’, constituído por atividades artísticos-culturais oferecidas no contraturno das escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, como meio de desenvolvimento humano, para contribuir no processo educacional, promover a formação integral do educando e da comunidade escolar na valorização do ambiente de ensino-aprendizagem como elemento de interação social.

Para o gestor do NUAC, professor doutor Fábio Germano da Silva, a temática de 2024 traz eixos de importância para toda comunidade escolar.

“Em tempos de crise climática, a união da arte com a educação ambiental pode não apenas informar, mas também inspirar ações concretas em prol da conservação e da recuperação de ecossistemas. Portanto, o objetivo deste trabalho é continuar a explorar essas conexões, promovendo iniciativas que incentivem a participação ativa da comunidade e gerem um impacto positivo no meio ambiente, sempre com a consciência limpa como guia”.

Ainda conforme Germano, a mostra da a oportunidade de professores e alunos mostrarem o trabalho que realizam desde o início do ano.

“Essa temática, trabalhamos no decorrer do ano letivo, desde março, para que os professores trabalhem com os seus alunos. Eu considero a Mostra Cultural um dos maiores eventos para a Secretaria de Educação, traz diversas escolas, onde o aluno é protagonista, os professores podem mostrar seus trabalhamos, com uma estrutura de som, iluminação, uma qualidade a mais no trabalho dos professores. A Mostra agrega muito valor, damos a oportunidade do aluno ter a experiência com a arte, de estar como protagonista, ele desenvolve o tema, e suas habilidade. Fora o trabalho de educação no campo do pertencimento, da participação, espirito de coletivo, o aluno se sente parte da escola, portanto, ele se desenvolve como ser humano, e pertence aquele ambiente. Ele se desenvolve até mesmo em outras disciplinas. A arte é um grande suporte”, enfatiza.

A professora orientadora Andrea Aline Flores, de Ponta-Porã, ressalta a importância do projeto para os alunos da EE Profª Geni Marques Magalhães e demais participantes.

“É realmente um evento especial e marcante para todos os envolvidos. A oportunidade de pisar em um palco que já recebeu grandes artistas é, sem dúvida, uma experiência transformadora. Para muitos alunos, é um momento que transcende a apresentação em si; é uma chance de vivenciar novas culturas, fazer amizades e construir memórias que ficarão para toda a vida. A troca de experiências entre as escolas e municípios enriquece ainda mais essa vivência, permitindo que cada um conheça um pouco mais sobre as histórias e trajetórias dos outros. Essa interação é fundamental para inspirar e motivar os alunos a sonharem cada vez mais alto”.

Ela ainda destaca que, a realização do sonho, a oportunidade de conhecer a Capital para os alunos de fora, e se apresentar, é algo que pode estimular ou aumentar o interesse pela arte e pela educação. “Com certeza, esse dia ficará guardado no coração de todos, servindo como um combustível para novas conquistas e novas aspirações. É um testemunho do poder da arte em unir e transformar vidas!”, disse Flores.

Assim como os alunos são protagonistas, os professores são pontos essenciais para que os projetos sejam realizados, como destaca Germano, que acredita que o papel do educador é fundamental, como mediador do conhecimento.

“O conhecimento só faz sentido se for compartilhado e deve ser em sua totalidade. Cada ser humano é único e traz consigo experiências e vivências que juntos podem transformar o ambiente. Só uma educação e as ações concretas para o meio ambiente podem conscientizar, e diante disso o professor e a escola são agentes fundamentais para transformações urgentes no campo da arte, social e no meio ambiente. As linguagens artísticas são grandes aliadas nesses enfrentamentos”.

Abertura

Na manhã de sexta-feira (1) foi realizada a abertura da Mostra, com apresentação da Cia de Dança do Pantanal, que se apresentaram pela manha e a tarde, com o espetáculo ‘Guadakan’, concebido a partir de um mito indígena Guató.

Para a diretora artística da Cia de Dança do Pantanal, Márcia Rolon, a participação na Mostra é uma oportunidade de inspirar as novas gerações por meio da arte.

“A participação da Cia de Dança do Pantanal na 16ª Mostra Cultural das Escolas Estaduais é um momento especial para nós.’Guadakan’ é um alerta ambiental e a educação ambiental deve começar ainda no início da vida. Levar essa mensagem para as crianças e adolescentes e chamar a atenção para as mudanças climáticas por meio da arte é um privilégio. O espetáculo conversa diretamente com o tema da mostra e explicita todas as dores vivenciadas pelo Pantanal nos últimos anos”, afirma.

Sobre o Evento

A ‘Mostra Cultural”’ foi oficializada por meio da lei n.º 3.818, de 21 de dezembro de 2009, que “dispõe sobre a inclusão da mostra cultural das escolas estaduais de mato grosso do Sul no calendário oficial de eventos do Estado” e tem como finalidade apresentar à comunidade sul-mato-grossense os exercícios artísticos produzidos pelos estudantes da rede estadual de ensino, nas formas de expressões artísticas: artes plásticas, fotografia, teatro, circo, produção de vídeos, dança e capoeira.

O festival de Música MS In Concert por sua vez tem o objetivo de divulgar os trabalhos realizados durante o ano letivo de 2024, sob a orientação dos professores que desenvolvem projetos na área da música ou que participem do Programa: Arte e Cultura na Escola, com o intuito de valorizar a importância da arte, da música e da cultura, por meio de apresentações culturais, que reunirão as diferentes linguagens e estilos musicais, por meio de apresentações de orquestra, violão, canto coral e flauta doce e demais formas de expressão musical.

Segundo a coordenadora do evento, Luciene da Silva Bicudo, o Festival de Música é uma troca, entre mostrar o trabalho dos alunos para o público, ao mesmo tempo que o público conhece os trabalhos desenvolvidos em diversas escolas de Mato Grosso do Sul.

“A maioria das apresentações são dos programas que temos dentro das escolas, é uma culminância que temos dos trabalhos do ano, como de violão, coral, orquestras. Esse evento vem para mostrar a comunidade escolar para o público”.

Programação

O evento conta com a participação de alunos da rede de diferentes municípios e acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, conforme cronograma a seguir:

• 16° Mostra Cultural das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul

Data: 01 a 3/10

Horário: Das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h

Data: 04/10

Horário: Das 7h30min às 12h

No dia 2 de outubro, às 8h e às 13h30, haverá o espetáculo do Circo do Mato; das 8h30 às 14h, é o início das apresentações das escolas. Já no dia 3, é a vez da apresentação do Grupo Deslimites, às 8h e às 13h30, com apresentação das escolas tanto no período da manhã, quanto da tarde.

No último dia, em 4 de outubro, será a vez da apresentação ‘Batucando Histórias’, às 8h.

• Festival de Música das Escolas Estaduais – MS In Concert 2024

Data: 01 a 3/10

Horário: Das 18h às 21h

Data: 04/10

Horário: Das 14h às 18h

Para o Festival de Música se apresentam Nando Galeano (02/10 às 18h). Furiosa Band (03/10 às 18h) e Banda Musical E. E. Neyder Suelly Costa Vieira (04/10, às 14h).

Por Carolina Rampi

