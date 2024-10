Festival Curta Campo Grande divulga filmes selecionados após receber 1.035 inscrições

Dos 41 filmes selecionados, 35 são de Mato Grosso do Sul

Na segunda-feira (30), foi anunciada a lista oficial dos filmes selecionados para a primeira edição do Festival Curta Campo Grande — Curta MS. O festival recebeu 1.035 inscrições de todo o Brasil, com 35 obras de Mato Grosso do Sul, resultando na seleção de 41 filmes. O evento acontecerá de 18 de outubro a 2 de novembro, dedicado a curtas-metragens, celebrando a riqueza da produção audiovisual tanto nacional quanto local, proporcionando um panorama diversificado do cinema brasileiro.

Dos 41 filmes selecionados, 10 são de São Paulo, 6 do Mato Grosso do Sul, 5 do Ceará, 4 do Rio de Janeiro e 4 do Paraná, refletindo a pluralidade das diferentes regiões do país. O festival não apenas visa apresentar o que há de melhor na produção audiovisual contemporânea, mas também busca fortalecer o diálogo entre cineastas locais e nacionais, promovendo trocas e reflexões.

Os filmes selecionados também concorrem ao Troféu Tuiuiú em diversas categorias, como melhor curta nacional, melhor curta sul-mato-grossense, melhor direção, melhor atuação, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor arte e melhor som. A premiação será decidida por uma Comissão Julgadora composta por especialistas do setor cultural.

A seleção dos filmes priorizou a qualidade técnica e artística, com critérios que incluem relevância temática, originalidade e aspectos específicos como direção, roteiro, atuação, fotografia, arte, som e montagem. Esses fatores determinam tanto a escolha do melhor filme quanto as premiações nas demais categorias.

Para a reportagem do Jornal O Estado, o idealizador do projeto, o cineasta Dannon Lacerda afirma que a ideia para o Festival surgiu quando voltou a morar em Campo Grande em 2020, após refletir sobre suas conquistas no mercado cinematográfico.

“Participar com meus curtas-metragens dos diversos festivais dedicados ao formato, entendi que esse era um nicho importante de ser explorado, especialmente neste momento em que o audiovisual do nosso Estado está tendo uma ótima oportunidade de desenvolvimento, em virtude dos recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e, também, do curso de graduação em audiovisual da UFMS. O Festival Curta Campo Grande tem por objetivo exibir, promover, difundir, refletir e valorizar a produção de curtas-metragens no Brasil e em Mato Grosso do Sul”, destacou.

Além das exibições, o evento realizará atividades paralelas como o laboratório de projetos, buscando fomentar o desenvolvimento do audiovisual local, oficina de fotografia e debates com realizadores.

Em MS

“Penso que o público irá gostar muito do que estamos preparando. Meu maior desafio é atrair o público para o Festival e fazer que compreendam que além da oportunidade de conferir a nova safra de curtas brasileiros e sul-mato-grossenses, o evento é a oportunidade de trocas. Certamente os filmes inscritos e selecionados irão apontar questões pertinentes da nossa atualidade, especialmente no campo dos direitos humanos”, destacou o cineasta.

Um dos curtas selecionados, “Ninguém lhe Estenderá a Mão” (2024), já foi destaque em uma matéria da nossa reportagem. Dirigido por Deivison Pedrê e com roteiro de Paulo Teixeira, o filme concorre na categoria Curta MS.

A narrativa aborda o isolamento social, um tema que, segundo Taveira, muitos sul-mato-grossenses enfrentam em algum momento de suas vidas. “A trama explora as consequências do isolamento e analisa suas causas, criando uma atmosfera angustiante semelhante àquela presente na literatura de Vitor”, explicou Taveira. O curta é uma adaptação cinematográfica de uma obra literária, refletindo experiências e emoções, e aproveitando o contexto atual para intensificar o impacto da narrativa.

É fundamental para nós produzir um cinema que seja verdadeiramente autoral, mesmo que isso signifique desafiar certas normas impostas pela indústria local. Campo Grande, por exemplo, é uma cidade onde o tereré é a bebida mais consumida e o sobá, o prato mais famoso. Queremos destacar essa diversidade única, que representa uma tradição de mais de 4 mil anos de habitação humana na região”, finalizou o roteirista.

A curadoria das mostras foi liderada pelos profissionais: Andréa Freire, Marcos Pierry e Ricardo Cota, que assinam a curadoria geral, enquanto Dannon Lacerda, idealizador do festival, assina a seleção da Mostra Diversidade, sendo que Sessão Livre e Mostrinha tem seleção de Carol Dória. Dannon também atua como coordenador de curadoria.

O Festival Curta Campo Grande é uma iniciativa da Chalana Produções, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, via edital da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) enquanto o Curta MS foi selecionado pela Fundação de Cultura de MS, também através da Lei Paulo Gustavo, contemplando a edição de Campo Grande e a itinerância para Corumbá (MS), porém ainda aguarda os trâmites para contratação.

Filmes Selecionados por Mostra

Curta Brasil

1. A Lenda dos Cavaleiros da Água, de Helen Quintans (SP) – Ficção – 23′

2. Deixa, de Mariana Jaspe (RJ) – Ficção – 15′

3. Dinho, de Leo Tabosa (PE) – Ficção – 20′

4. Expresso Parador, de JV Santos (RJ) – Ficção – 25′

5. Helena de Guaratiba, de Karen Black (RJ) – Ficção – 15′

6. Instruções para chorar, de Matheus Parizi (SP) – Ficção – 20′

7. Juvana de Xakriabá, de Silvana Belini (GO) – Documentário – 25′

8. Kila e Mauna, de Ella Monstra (CE) – Ficção – 19′

9. Km 100, de Lucas Ribeiro (SP) – Ficção – 19′

10. O Sacro e o Profano, de Rivanildo Feitosa (PI) – Documentário – 15′

11. Pequenas Insurreições, de Willian de Oliveira (PR) – Ficção – 13′

12. Semeando a Terra, de R. Fonte Mutt (DF) – Documentário – 9′

13. Vão das Almas, de Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape (DF) – Ficção – 15′

Curta MS

1. A Menina e a Árvore, de Ara de Andrade Martins (Campo Grande) – Animação – 10′

2. Formoso, de Roberto Leite (Campo Grande) – Ficção – 13′

3. In Utero, de Paulo César Avarenga Isidoro (Bonito) – Ficção – 19′

4. Ninguém lhe Estenderá a Mão, de Deivison Pedrê de Souza (Campo Grande) – Ficção – 14′

5. Relatos de uma Guerra, de Pedro Biava (Dourados) – Documentário – 26′

6. Somos Uno, de Gabhi S Dias (Campo Grande) – Documentário – 5′

Hors Concours

1. Bença, de Manu Cappu (PR) – Ficção – 15′

2. Cabana, de Adriana de Faria (PA) – Ficção – 14′

3. Esta Noite Seremos Felizes, de Diego dos Anjos (SP) – Ficção – 35′

4. Júpiter, de Carlos Segundo (RN) – Ficção – 15′

5. Pássaro Memória, de Leonardo Martinelli (SP) – Ficção – 15′

Diversidade

1. Cores no Breu, de Mariana Queiroz (RJ) – Ficção – 23′

2. Emocionado, de Pedro Melo (PE) – Ficção – 19′

3. Quarta-feira, de Maria Odara (PE) – Documentário – 9′

4. Os Finais de Domingo, de Olavo Junior (CE) – Ficção – 8′

5. Sereia, de Estevan de la Fuente (PR) – Ficção – 14′

Sessão Livre (10 a 15 anos)

1. Baobab, de Bea Gerolin (SP) – Animação – 10′

2. Bonita de rosto, de Ana Squilanti (SP) – Ficção – 19′

3. Colchão d’água, de Livia Mota (RN) – Animação – 6′

4. Fala Vô, de Felipe Rissalah Villela Nascimento (ES) – Animação – 10′

5. Guardas-Chuvas perdidos viram clipes de papel, de Jonh Patrick (CE) – Ficção – 17′

6. Quando meu Corpo Toca o Céu, de Ingrid Torres (RN) – Documentário – 23′

7. The kite, de Isabela Alves (SP) – Animação – 8′

Mostrinha (5 a 9 anos)

1. Aerial Rivers, de Francisco de Paula (SP) – Animação – 4′

2. Fontossíntese, de Rodrigo do Viveiro (CE) – Animação – 6′

3. Luzia e a Sombra, de Bako Machado (PE) – Animação – 9′

4. Receita de Vó, de Carlos Hardt (PR) – Animação – 3′

5. Só é Feliz Quem se Arrisca, de Rodrigo Vulcano e Lucas Lima (CE) – Animação – 14′

Serviço: O evento acontece de 18 de outubro a 2 de novembro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo e Casa de Ensaio. Para mais informações, acesse o site oficial do festival, https://www.festivalcurtacampogrande.com/ e acompanhe o Instagram (@festivalcurtacampogrande) para atualizações sobre a programação completa.

Por Amanda Ferreira

