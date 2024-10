Eclipse solar parcial poderá ser visto em MS nesta quarta-feira

Na tarde desta quarta-feira (2), um fenômeno astronômico especial vai encantar espectadores ao redor do mundo: o eclipse solar anular, conhecido como “anel de fogo”. No Brasil, o fenômeno será visível de forma parcial nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, proporcionando uma oportunidade única de observar o céu.

O eclipse solar anular ocorre quando a lua se posiciona entre a Terra e o sol, mas seu diâmetro aparente é menor que o do astro-rei, deixando uma borda brilhante ao redor, semelhante a um “anel de fogo”. No Brasil, o evento será observado como um eclipse parcial, variando de intensidade de acordo com a localização.

Como será o eclipse no Brasil

O professor Marcos Calil, do Urânia Plenário, explicou que as melhores regiões para observar o fenômeno serão aquelas situadas ao sul do país. “Quanto mais ao Sul do Brasil, maior será a fração do disco solar encoberta pela Lua. Em termos simples, o Sol parecerá mais ‘cortado’ para quem estiver nessas regiões”, detalhou Calil.

O eclipse ocorrerá entre 16h e 18h30 (horário de Brasília), com variações de acordo com a região. Em Mato Grosso do Sul, o fenômeno poderá ser observado entre às 15h46 e término às 17h26. É fundamental que os espectadores tomem cuidados ao observar o eclipse.

Olhar diretamente para o sol sem proteção adequada pode causar sérios danos aos olhos, como cegueira permanente. Por isso, é recomendado o uso de óculos de proteção específicos para eclipses solares, que possuem filtros para bloquear os raios ultravioleta.

Aqueles que não puderem acompanhar o eclipse pessoalmente poderão assistir ao fenômeno ao vivo pelo canal do Observatório Nacional no YouTube, que transmitirá o evento online.

Com informações do SBT News

