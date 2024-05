11° Bonito Blues & Jazz Festival

Com novidades, Rio Verde recebe evento com apresentações regionais, nacionais e internacionais

Pela primeira vez na cidade de Rio Verde, Mato Grosso do Sul, o tradicional Bonito Blues & Jazz Festival está chegando com sua 11ª edição à Pousada Quedas D´Água. Às 21 horas, nos dias 30, 31 de maio e 1 de junho, o palco estará pronto para receber artistas de renome internacional, trazendo consigo uma mistura envolvente de ritmos do Brasil, Argentina, Paraguai e Estados Unidos.

Durante os três dias do evento, os espectadores poderão aproveitar 15 atrações imperdíveis. Além disso, das 18h às 20h, na Praça das Américas, o Sunset Blues proporcionará momentos de música e relaxamento, com entrada gratuita. Este espaço também abrigará a Feira da Economia Criativa, reunindo artesãos e empreendedores criativos em uma atmosfera vibrante e inspiradora.

A grande diferença do evento para está 11° edição, além da localização, é a implementação do Sunset Blues. Uma exigência do prefeito Réus Fornari para a realização de um evento na Praça das Américas com uma programação específica e aberta à comunidade. Será oferecido um happy hour das 18:00h às 20:00h, além da Feira da Economia Criativa em parceria com o Sebrae, que apresentará a gastronomia pantaneira, os artesãos locais e os empreendedores criativos da região.

Rio Verde

A mudança na localização do evento já era algo pensado entre a produção e coordenadoria do Festival. Comprovado pelas 10 edições realizadas anteriormente em Bonito, pesquisas conduzidas pelo Observatório do Turismo da FundTur demonstram que mais de 70% dos participantes do evento são turistas do Mato Grosso do Sul. Os visitantes de outros Estados permanecem na cidade durante os três dias do evento, hospedando-se em hotéis ou pousadas. Mais de 50% desses turistas realizam passeios locais, com cada um deles gastando acima de R$ 200,00 por dia em serviços e produtos da cidade.

Para a reportagem do Jornal O Estado, o Coordenador Geral do Festival, Afonso Rodrigues Jr. afirma que o objetivo de ter levado o evento para Rio Verde foi de fomentar o turismo no município. Nos últimos três anos, a equipe do Festival enfrentou dificuldades para realizar o evento em Bonito devido a questões com a administração municipal, cogitando tornar o Bonito Blues & Jazz em um evento itinerante.

“Durante uma conversa com a Secretaria de Cultura do Estado, surgiu a sugestão de realizar o evento em Rio Verde. Procuramos então o prefeito Réus Fornari, que prontamente aceitou a ideia, pois já tinha a intenção de trazer eventos significativos para o município, visando impulsionar o turismo na região, que já foi um dos principais destinos turísticos do Estado”, explicou o Coordenador.

Com o anúncio da mudança de local, a maioria das manifestações foi favorável. Isso se deve tanto à menor distância de Campo Grande quanto aos preços mais acessíveis dos serviços e produtos em comparação com Bonito. “A região norte oferecer poucas opções de ações culturais diferenciadas. Não recebemos nenhuma crítica negativa em relação a isso e esperamos que a população local e visitantes participem do evento”, comentou.

Sobre os futuros para as próximas edições do Festival, Afonso contou para o Jornal O Estado que a conexão entre natureza e cultura são o seu foco “Pela receptividade que estamos tendo na cidade de Rio Verde, tudo indica que nosso futuro está atrelado às belezas naturais da região. Dependemos da aprovação dos rio-verdenses e dos moradores nas cidades circunvizinhas ao evento, mas de nossa parte a 12ª edição deverá ser pensada para a bela cidade de Rio Verde MT-MS”, finalizou o Coordenador.

Artistas

Desde o início, em 2012, a prioridade do Bonito Blues & Jazz Festival tem sido destacar os artistas de Mato Grosso do Sul, em conjunto com nomes consagrados nos estilos musicais que o festival promove. Dessa forma, o Festival tem em vista valorizar trabalhos autorais, na preferência nos idiomas português e/ou espanhol. Há quatro anos, o Bonito Blues & Jazz apresenta artistas do Paraguai e da Argentina, promovendo interações entre eles e os artistas sul-mato-grossenses, bem como de outros estados brasileiros. Essa iniciativa levou o Bonito Blues & Jazz Festival a integrar o recém-criado Circuito Cultural Guarani, que conta com a participação do Paraguai, Argentina, Chile e Brasil.

O Circuito Cultural Guarani proporcionará oportunidades para os artistas sul-mato-grossenses participarem de festivais musicais nesses países e vice-versa. Essa integração fortalece os laços culturais entre as nações envolvidas, ampliando as oportunidades de intercâmbio artístico e promovendo a diversidade cultural da região. “Estamos entusiasmados com o potencial dessa parceria para enriquecer ainda mais o cenário musical e cultural não apenas de Mato Grosso do Sul, mas também de toda a região”, afirmou Afonso.

Formado por Rodrigo Tozzete (Voz e Guitarra), Fabio “Corvo” Terra (Guitarra), Alex “Fralda” Cavalheri (Teclado), Marcos Yallouz (Baixo) e Matheus Matos (Bateria), o grupo carrega a responsabilidade de ser os anfitriões do Festival. Marcos Yallouz, baixista da banda “O Bando do Velho Jack”, disse à reportagem que festivais como o Blues & Jazz são importantes para mostrar o trabalho da banda e também para novos artistas.

“O Bando do Velho Jack, prestes a completar 30 anos de existência, tem um vínculo especial com o festival, contribuindo desde o início com a criação do nome, indicando artistas e participando diretamente ou indiretamente, seja com músicos do grupo tocando em projetos individuais ou acompanhando outros artistas. Para o Bando do Velho Jack, é uma honra poder participar do festival e mostrar sua essência e origem do Blues”, destacou o baixista.

O multi instrumentista e compositor Marcos Assunção é também uma das atrações para o Festival em Rio Verde. Para a reportem ele afirmou que para o Blues & Jazz irá inovar seu repertório. “Levarei para o Blues & Jazz Festival um projeto novo no qual trago um repertório jazzístico arranjado para viola caipira, guitarra semi-acústica e violão sete cordas. Com uma formação em trio com Marcus Loyola bateria e Felipe de Castro nos teclados levaremos standards de jazz com arranjos inéditos para viola caipira e algumas músicas autorais do meu novo projeto que comecei a produção agora do meu quinto álbum instrumental”.

Programação

Dia 30 (quinta-feira). Das 18 às 20 horas no Palco Sunset Blues – Praça das Américas: Gabriel Roque (Rio Verde) e Rangel Castilho (Aquidauana);

A partir das 21 horas – No Palco da Pousada Quedas D´Água – Sandro Nunes (Dourados), Marcos Assunção (Campo Grande) e Rafael Abdalla (EUA);

Dia 31 – (sexta-feira). Das 18 às 20 horas no Palco Sunset Blues – Praça das Américas: Crossroads Duo (Ponta Porã) e Coice de Mula (Campo Grande)

A partir das 21 horas – No Palco da Pousada Quedas D´Água – Último Gole (Campo Grande), Barganha´s Band (Campo Grande) e O Bando do Velho Jack (Campo Grande).

Dia 1 de Junho (Sábado) – Das 18 às 20 horas no Palco Sunset Blues – Praça das Américas: Renato Mendes (Campo Grande) e Coquetel Blue, também da Capital Sul-Mato-Grossense.

A partir das 21 horas – No Palco da Pousada Quedas D´Água – Tupinamblues (Curitiba -PR), Xime Monzon (Buenos Aires – Argentina) e Adriano Grineberg (São Paulo – SP).

Os apresentadores oficias do Bonito Blues Jazz são Dominique Bernal (Asunción (PY), músico e que estará comandando o Palco Sunset Blues. No Palco da Pousada Quedas D´Água será o jornalista, músico, Clayton Sales. A Pousada Quedas D’Água onde acontecerá o Bonito Blues Jazz Festival fica no acesso pela MS-427, km 7.

Por Amanda Ferreira

