Festivais de Música Popular, Sertaneja e Kids abre seletivas nesta sexta em Naviraí

Na próxima sexta-feira, dia 31 de maio, acontece as audições das seletivas para definição dos semifinalistas do 16º Festival de Música Popular e Sertaneja e também do 7º Festival de Música Kids.

Os dois festivais irão distribuir um total de R$ 48.400,00 em prêmios, sendo R$ 36.400,00 divididos entre os candidatos semifinalistas e finalistas do 16º Festival de Música Popular e Sertaneja, e mais R$ 12.000,00 entre os semifinalistas e finalistas do 7º Festival de Música Kids.

Os festivais classificarão 10 calouros por categoria e acontecerão nos dias 07 e 08 de junho, durante a 21ª FEJUNAV – Festa Junina de Naviraí, que será realizada pela Prefeitura de Naviraí com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Câmara Municipal. A 21ª FEJUNAV ocorrerá de 07 a 09 de junho na Praça Euclides Fabris – a Praça Central, com shows do grupo musical Forró Ipê de Serra no dia 07, grupo de pagode Atitude 67 no dia 08 e a dupla sertaneja Rio Negro e Solimões no dia 09 de junho, no encerramento da tradicional festa popular, que deve atrair visitantes de cidades de toda a região.

Essas iniciativas da Prefeitura de Naviraí, por meio da Fundação Cultural, visam valorizar e promover a música popular e sertaneja, além de incentivar a participação da população nos eventos culturais. O público poderá desfrutar de uma programação diversificada e de qualidade durante a 21ª FEJUNAV, fortalecendo a cultura e a identidade da cidade de Naviraí.

A realização é da Prefeitura de Naviraí, por intermédio da Fundação Cultural.

Com informações da Prefeitura de Naviraí.

