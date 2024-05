Com cartas escritas à mão, pessoas idosas do Ativa Idade enviam palavras de amor e esperança para os irmãos do Sul

Pessoas idosas também arrecadaram milhares de itens de higiene pessoal para doação

Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós´, diz Manoel de Barros no poema ´Sobre Importâncias´. Para o grupo de 115 pessoas idosas, do projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros, uma mensagem de carinho pode trazer mais esperança para a população gaúcha afetada pelas enchentes.

O diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques, conta que a ação em prol dos gaúchos foi criada pela equipe da Fundação junto aos participantes do projeto Ativa Idade: “Nós identificamos que, entre outras coisas tão importantes, também foi tirado o básico dos nossos irmãos gaúchos, como tomar um banho, escovar os dentes; então focamos em itens de higiene pessoal. E, além disso, ficamos pensando em como poderíamos enviar para eles uma mensagem de dignidade e esperança, algo para aquecer o coração e, assim, tivemos a ideia de escrever as cartas”.

O grupo, que conta com jovens com mais de 55 anos, e pessoas idosas de 60, 70, 80 e 90 anos, se mobilizou e durante uma semana arrecadou milhares de itens de higiene pessoal, como sabonete, pasta de dente, escova de cabelo, absorvente e toalha. Os itens arrecadados transformaram-se em 372 kits, montados manualmente pelo grupo. E dentro de cada saco, mais do que esses itens tão importantes, os idosos enviaram palavras de fé, otimismo e esperança.

A você, pessoa maravilhosa, sei que esse momento está sendo muito difícil… Mas tudo isso vai passar e dias melhores virão…´, assim Ramona Braga, aos 74 anos, começa uma das tantas cartas que escreveu. Para ela, participar desta ação foi muito gratificante, uma forma importante de colaborar e de poder mandar uma palavra de esperança para quem irá receber sua carta.

Aos 82 anos, Maria de Conceição, conta, emocionada, que já passou por uma situação parecida com a dos moradores do Rio Grande do Sul. “Já passei por isso, então eu tenho experiência própria e isso é muito doloroso. Ajudar é uma missão que temos que cumprir, é fraternal, temos que ajudar os irmãos necessitados. Pelas cartas que escrevi tentei passar força, esperança e perseverança, geralmente Deus quando nos tira aquilo que possuímos não é para nos punir, lá na frente ele vai nos dar em dobro tudo que perdemos”, completa.

Doando com todo seu coração pasta de dente, shampoo e papel higiênico e, escrevendo cartas, Maria Neuza, de 76 anos, conta que buscou levar uma mensagem de fé e alegria para aqueles que foram acometidos por essa tragédia: “O que eu falo para os meus amigos gaúchos é que orem, orem bastante, reze bastante, se entrega pra Deus; só Deus é a solução. Ame o próximo, ame a Deus, sorri bastante”.

“Em uma tarde, juntos, montamos todos os kits e escrevemos as cartas para as pessoas que estão precisando de uma mensagem de acolhimento e carinho. Foi um momento ímpar, momento de amor, de parceria, de colaboração e solidariedade”, acrescenta Marcos Henrique. Os kits foram entregues, pelos próprios idosos, ao CTG Farroupilha, que fará o envio das doações para o Rio Grande do Sul.

Com informações da Assessoria de Comunicação Fund. Manoel de Barros.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: