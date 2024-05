Exposição “Entre a Aula e a Escol(h)a” fica aberta até amanhã no MIS

Idealizada por Julian Vargas, a exposição de arte traz 12 obras desde pinturas em telas, vídeo até instalações e esculturas tecnológicas

A exposição “Entre a Aula e a Escol(h)a” segue até esta quarta-feira (29 de maio) no MIS – Museu da Imagem e do Som, centro de Campo Grande. De autoria do artista colombiano, Julian Vargas, o projeto é uma reflexão sobre a relevância das artes desde a educação básica na formação das crianças enquanto cidadãos. A entrada é gratuita e fica aberta das 8h às 17h50.

“Aulas de artes enriquecem a experiência educacional e a vida dos alunos, promovendo a apreciação estética, o pensamento crítico na sociedade e a compreensão das diferentes manifestações culturais e artísticas no mundo. Além de desenvolver habilidades como criatividade, empatia, comunicação e resolução de problemas”, afirma o artista e autor da exposição, Julian Vargas. “E, o interessante da exposição é que o público pode interagir em duas obras. Quem passar pelo MIS vai poder participar da realização dessas obras”.

Entre a Aula e a Escol(h)a – Com 12 obras que abrangem desde as tradicionais pinturas em telas, vídeo até criações eletrônico-digitais, interativas e tecnológicas, a exposição busca evidenciar que as aulas de artes merecem ser priorizadas assim como as outras disciplinas no currículo escolar.

Esta é a primeira exposição individual de Julian Vargas em Campo Grande, que, no campo da cultura e de pesquisa, coleciona outros feitos. Isso porque ele é arquiteto formado na Faculdade de Bogotá (Colômbia), mestre em Estudos de Linguagem (UFMS). Também animou por sete anos a vida cultural de MS com a efervescência e musicalidade da banda Projeto Kzulo, grupo em que foi percussionista. Múltiplos conhecimentos técnicos e artísticos que, agora, dão forma e cor à exposição de arte.

O projeto oferece ao público pinturas (médio e grande porte) retratando a vida no ambiente escolar, escultura interativa com alto falante com depoimentos, escultura cinética (com servo-motor), vídeo-performance e fotografias do making off do processo criativo do projeto.

Já em termos de acessibilidade, a exposição terá o aparado de audiodescrição das obras e legenda para o vídeo de making off. Além da tradutora de libras na roda de conversa e durante a abertura da exposição.

Imersão – “Estamos falando de um trabalho de vários processos porque o Julian traz nessa exposição a experiência que teve em seus estágios obrigatório nas escolas, durante sua formação como formação pedagógica. Depois tem o coletivo ‘Entre Nós’, da UFMS, do qual faço parte com ele, que é um grupo de pesquisa em arte, tecnologia e sociedade. Sem falar que ele é músico, arquiteto. Então, são muitas camadas dentro deste artista que nos convida a pensar no papel da arte em nossas vidas, principalmente, neste recorte da vida escolar que onde muitos indivíduos dão seus primeiros passos na vida em sociedade”, frisa a professora da UFMS, Venise Melo, mediadora do bate papo e autora do texto curatorial da exposição.

Além de Venise, o projeto contou com o apoio de outras três docentes: Patrícia Rodrigues, Caroline Sousa e Thais Baez, que acompanharam Julian no processo de estágio obrigatório nas escolas.

Vivência escolar que resultou em outra preocupação no projeto: englobar o quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), “Educação de Qualidade”, no escopo de sua exposição de arte, como ressalta o próprio artista Julian. “Minha ideia é trabalhar diretamente com os atores envolvidos na educação. Daí a criação da roda de conversa. Paralelo a isso, as obras que assino propõe essa reflexão sobre as artes e o espaço de trabalho que estão sendo disponibilizados aos alunos, professores e corpo técnico. Também é preciso pensar em trabalho decente, com educação e qualidade”.

“Entre a Aula e a Escol(h)a” é um projeto contemplado com recurso da Lei Paulo Gustavo (LPG), do MinC – Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio de edital da Sectur – Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, instituição vinculada à Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG). Conta com apoio do Museu da Imagem e do Som, FCMS – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Setesc, Governo do Estado, UFMS e coletivo de pesquisa Entre Nós.

O MIS – Museu da Imagem e do Som , fica localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Vila Carvalho, Campo Grande.

