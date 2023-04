Simplificação de tributos é pauta da FPA

O presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, participou da Assembleia Geral da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em Brasília. A pauta central do encontro foi conduzida pelo senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR), autor da Proposta de Emenda à Constituição 46/2022, que trata da Reforma Tributária.

Conforme o texto da PEC, o princípio básico a simplificação dos tributos sobre o consumo, associado a facilitação de processos e procedimentos tributários, de modo a descomplicar a legislação tributária do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), reduzindo as obrigações acessórias das empresas, custos e tornando mais transparente o impacto desses tributos sobre os preços dos bens.

Além disso, as Medidas Provisórias 1153/2022, 1152/2022, 1151/2022 e 1150/2022, que tratam sobre o seguro de cargas, regras de preço de transferências, concessão florestal, Programa de Regularização Ambietal e Cota de Reserva Ambiental também foram temas debatidos.

