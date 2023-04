Cafezinho com açúcar chega a custar até R$ 24, na Capital

Tradicional na mesa do brasileiro, tomar café adoçado com açúcar anda amargando o bolso do consumidor, em Campo Grande. Chegando a R$ 24,60 juntos, o café de 500 g é vendido a R$ 17,90, em supermercado da Capital, enquanto o açúcar refinado está R$ 6,69. Os preços são da pesquisa realizada pelo jornal O Estado, que considera os valores de seis locais, em Campo Grande.

O menor valor para os produtos foi encontrado no Atacadão, saindo o açúcar União a R$ 5,29 e o café Três Corações por R$ 15,89. Levando em conta os valores obtidos em seis locais, o consumidor terá um gasto médio de R$ 5,72 para o açúcar e R$ 16,65 para o café, com uma variação respectiva de 26,47% e 12,65%.

Para o paladar infantil, os valores também não são dos melhores, já que a parceria leite e achocolatado também acumula preços elevados. Nescau 370 g conta com valores que vão de R$ 7,49 (Nunes) a R$ 8,85 (Pires), ao passo que o leite de 1 litro tem preços entre R$ 4,99 e R$ 5,69, sendo estes encontrados nos mesmos mercados, citados para o produto anterior. A diferença é de 18,02% para o achocolatado e 14,03% para o leite integral de caixinha.

O arroz Tio Lautério, pacote 5 kg obteve variação de 15,57%, contando com precificação que vai de R$ 18,95 (Pires) a R$ 21,90 (Assaí). O valor médio ficou em R$ 21,36.

O óleo Concórdia, embalagem de 900 ml, pode ser encontrado em seu menor valor no supermercado Pires, ao passo que o maior está no Comper, a R$ 6,95. Seu preço médio é de R$ 6,41 e diferença entre comércios obteve percentual de 18%.

Hortifruti

Mantendo o pódio de campeão de variação entre os estabelecimentos pesquisados, os itens de hortifrúti, como batata e tomate contam com diferença acima de 100%. O quilo da batata pode ser comprado, em seu menor preço, a R$ 2,19, no Assaí, ao passo que o maior está no Nunes, por R$ 4,99, ante a uma variação de 127,85% e com uma média de R$ 3,76, para o consumidor.

O tomate tem valores que vão de R$ 2,75 (Nunes) a R$ 5,98 (Fort), o que resulta em diferença de 117,45% para o produto, com base em seis mercados da Capital. Já o preço médio é de R$ 4,74, pelo quilo.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de MS.

