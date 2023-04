Com falta de vagas, Prefeitura “corre atrás” de rede privada para novos leitos

Após semanas com UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) lotadas e falta de leitos na rede pública, a prefeitura de Campo Grande por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) irá publicar na próxima segunda-feira (3), chamamento público para os hospitais particulares da Capital com intuito de contratualizar novos leitos para atender a pediatria.

O objetivo da contratualização é ampliar a capacidade de atendimento de pacientes em situação grave pelo sistema de saúde pública da Capital.

Por meio do chamamento, novos leitos clínicos e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) serão contratados, para desafogar os hospitais que hoje são referência no atendimento para pacientes pediátricos com dengue e síndromes respiratórias.

Poderão participar do processo de contratualização todos os hospitais particulares da Capital.

De acordo com a Sesau, é comum que logo após o início das aulas é haja um crescimento no número de atendimentos nas unidades de urgência e emergência, principalmente em crianças com sintomas respiratórios.

Entende-se que este aumento se dá pelo convívio com outras crianças nas escolas, ampliando as trocas de itens pessoais, associadas às variações de temperaturas comuns durante o verão, o que provoca o crescimento dos casos de resfriados e gripes nestes grupos.