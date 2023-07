Senar/MS promove capacitação em combate a incêndios

Entre os dias 18 e 21 de julho, em Três Lagoas, o Senar Mato Grosso do Sul ofereceu o curso ‘Coordenador de Brigada de Incêndios (Metodologia SCI – Sistema de Comando de Incidentes)’ para gestores de empresas associadas da Reflore/MS (Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas).

Voltada a 25 participantes, a capacitação acontece em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar e o Sindicato Rural do município. De acordo com o analista educacional do Senar/MS, Carlos Henrique Geraldo, o objetivo é formar coordenadores de trabalho na área rural, visando o combate aos incêndios ou qualquer tipo de emergência que aconteça no campo.

“O intuito é que os participantes compreendam os principais conceitos e métodos envolvidos no modelo de gerenciamento do SCI em resposta a emergências”, destaca. Em Três Lagoas, as aulas foram ministradas pelos instrutores capitão Wagner Moreira Lopes e sargenta Helen Jéssica.

Parceria Institucional

Segundo o diretor-executivo da Reflore/MS, Benedito Mário Lázaro, Mato Grosso do Sul desponta no setor de florestas. “É preciso que o estado crie uma cultura florestal. Nós temos que ter, principalmente nesta época do ano, um cuidado muito grande com o problema dos incêndios. Precisamos estar preparados caso haja algum incidente”, afirma.

A Reflore/MS é parceira e mobilizadora da ação, que tem como objetivo capacitar gestores das empresas associadas para que, por meio de um regime de Plano de Auxílio Mútuo (PAM), todas as envolvidas passam a integrar uma instituição sem fins lucrativos, com foco em auxiliar o atendimento emergencial das demais integrantes.

“Importante as empresas capacitarem seus colaboradores para que possamos ter um número alto de brigadistas que saibam cuidar e proteger o patrimônio, sem colocar sua segurança em risco. Fundamental a parceria da Reflore/MS, Senar/MS, Corpo de Bombeiros e principalmente o governo do estado para cuidar do nosso grande patrimônio”, finaliza Dito Mário.

