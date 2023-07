Criança sequestrada em Mato Grosso do Sul é resgatada em São José do Rio Preto

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul resgatou, na madrugada de segunda-feira (24), um menino de apenas 6 anos de idade levado à força por um homem de 30 anos, após este agredir física e psicologicamente a ex-convivente de 28 anos na residência dela em Aparecida do Taboado.

Segundo as autoridades, a gravidade do fato mobilizou a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), que conduziu uma investigação incansável para localizar a criança e o autor do crime. A sensibilidade da situação exigiu uma colaboração com a Delegacia de Homicídios de São José do Rio Preto (SP), onde surgiram informações indicando a possível presença do homem e da criança.

Na sequência, após uma busca meticulosa, o veículo utilizado no crime foi localizado. Por volta das 4h10min, horário de Brasília, os policiais civis de Aparecida do Taboado chegaram a São José do Rio Preto, onde, com apoio dos policiais civis locais, efetuaram o resgate do menino sequestrado, que estava com um familiar.

O criminoso foi detido e levado de volta à cidade de origem em uma das viaturas, enquanto a criança, protegida por uma segunda viatura descaracterizada, foi prontamente reunida com sua família.