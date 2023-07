Tempo seco tem contribuído para o aumento de queimadas

Mesmo com diversas ações de prevenção aos incêndios por parte do CBM (Corpo de Bombeiro Militar), as queimadas urbanas continuam ocorrendo no Estado, tanto na Capital, quanto no interior e este mês de julho, com a falta de chuva e o clima seco, tem se tornado propício para esta prática, tão prejudicial e perigosa.Segundo dados do CMBMS, neste mês foram registradas 109 ocorrências do CBI (Comando de Bombeiros do Interior) e 137 do CMB (Comando Metropolitano de Bombeiros).

Em julho, referente ao ano de 2023, houve maiores índices de incêndio nas regiões sudoeste na Lagoa aos bairros com maiores índices, sendo São Conrado e Tijuca e na região Bandeira, ao sudoeste e parte sul, com maiores índices sendo os bairros da Moreninhas e Universitário.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), o Estado enfrenta mais de 20 dias de estiagem, não ocorre chuva desde o dia 15 de junho em Campo Grande e Três Lagoas, totalizando 25 dias. A última chuva ocorrida em Dourados foi no dia 14 de junho e em Corumbá, no dia 16 de junho. A exceção é o extremo sul de MS, que registrou mais de 20 mm em Sete Quedas, nas últimas 24 horas.

No mês anterior, o quantitativo de ocorrências de incêndio em vegetação e lixo, que o CBMMS, atendeu, no período do dia 1° ao 10 de junho, referente ao ano de 2023, os maiores índices de incêndio foram nas regiões do Prosa, ao nordeste e leste, no bairro com maiores índices sendo o Jardim Noroeste e na região Segredo, ao norte da região central, com maiores índices no bairro Santa Luzia, e na região Bandeira, ao sudoeste e parte sul, sendo a Vila Cidade Morena e Universitário.

FRENTE FRIA CHEGA AO ESTADO

Uma nova frente fria chega ao Estado, na tarde de hoje (12), aliada ao intenso fluxo de calor e umidade, por isso, pode haver probabilidades para chuvas de intensidade fraca a moderada. Porém, pode ocorrer, pontualmente, chuvas mais intensas. Além disso, após a passagem da frente fria, espera-se queda mais acentuada das temperaturas, a partir do dia 13 de julho. São previstas temperaturas mínimas entre 7 e 9°C e máximas que podem atingir valores de 23°C, para as regiões sul e leste do Estado.

Nas regiões norte e nordeste do MS, são esperadas mínimas entre 13º e 16°C e as máximas

podem atingir os 28°C.

As menores temperaturas devem ocorrer na sexta-feira (14) e no sábado (15), com

valores entre 5-8°C, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul. Contudo, pode-se esperar valores de temperatura mínima ainda mais baixa, entre 3-5°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima deverá ficar próxima dos 6-8°C.

